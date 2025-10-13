El Ardora encara su último piso

Un barrio muere y otro nace solo con cruzar la calle. Mientras en el Casa Roucos van pensando en cuándo servirán su última cena hasta la reapertura en la rúa Llorente, el crecimiento del Barrio do Cura sigue acumulando decenas de curiosos que lo constatan desde el Paseo de Alfonso. A punto de cumplirse el primer aniversario del inicio de trabajos relevantes sobre el terreno, el edificio Ardora encara ya la construcción del último de sus seis pisos. El bloque consta de 100 metros de longitud que se extienden en la parte más occidental del proyecto hacia O Berbés. Los otros dos, Lúa y Estrela, estarán a una cota superior.

Fuentes conocedoras del desarrollo aseguran que, si el gobierno local lo autoriza, se podrá abrir alguna zona al público antes de finalizar el proyecto en su conjunto, así como entregar los pisos del Ardora. Habrá casi 300 pisos repartidos en tres edificios y un 30% serán de protección —por imposición del Concello—. A finales de mayo, el porcentaje de comercialización era del 70%. La ciudad ganará un gran mirador a la ría, zonas verdes, un área comercial de unos 15.000 metros cuadrados y centenares de plazas para aparcar, entre otras novedades. La inversión prevista es de unos 45 millones de euros.

La obra del Barrio do Cura es la de mayor envergadura en la ciudad en los últimos años. Se prevé que reunirá a unos 500 trabajadores en el pico de actividad.