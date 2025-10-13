Peinador despide el verano con otra caída del 7,4%
El aeropuerto de Vigo se queda en 92.952 pasajeros en septiembre por el recorte en las rutas de Valencia y Mallorca
Pocas veces una temporada alta fue tan baja. El aeropuerto de Vigo cerró septiembre con la cuarta caída consecutiva en su número de viajeros al quedarse en 92.952, un 7,4% menos que en el mismo mes del año anterior. La terminal cierra así un verano negro en el que perdió tres destinos (Bilbao, Ibiza, Menorca), dos rutas (Ryanair a Barcelona e Iberia Express y Air Nostrum a Tenerife) y un número significativo de plazas respecto a 2024.
La única estadística en la que logra crecer son las operaciones (+6,6%) hasta las 1.128 entre vuelos comerciales y civiles. Por el contrario, y tras varios meses de subidas importantes gracias a las necesidades de Stellantis para mantener su cadena productiva, las mercancías caen un 14,4% hasta los 25.733 kilogramos en el noveno mes del año.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN
Suscríbete para seguir leyendo
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- «En dos años tenemos que bajar a 70 millones el gasto en la plantilla»
- Así son las casas cápsula presentadas en O Grove
- Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»