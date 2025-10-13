Peinador despide el verano con otra caída del 7,4%

Pocas veces una temporada alta fue tan baja. El aeropuerto de Vigo cerró septiembre con la cuarta caída consecutiva en su número de viajeros al quedarse en 92.952, un 7,4% menos que en el mismo mes del año anterior. La terminal cierra así un verano negro en el que perdió tres destinos (Bilbao, Ibiza, Menorca), dos rutas (Ryanair a Barcelona e Iberia Express y Air Nostrum a Tenerife) y un número significativo de plazas respecto a 2024.

La única estadística en la que logra crecer son las operaciones (+6,6%) hasta las 1.128 entre vuelos comerciales y civiles. Por el contrario, y tras varios meses de subidas importantes gracias a las necesidades de Stellantis para mantener su cadena productiva, las mercancías caen un 14,4% hasta los 25.733 kilogramos en el noveno mes del año.

