Peinador despide el verano con otra caída del 7,4%

El aeropuerto de Vigo se queda en 92.952 pasajeros en septiembre por el recorte en las rutas de Valencia y Mallorca

Viajeros en el aeropuerto de Peinador durante este verano

Viajeros en el aeropuerto de Peinador durante este verano / Marta G. Brea

Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Pocas veces una temporada alta fue tan baja. El aeropuerto de Vigo cerró septiembre con la cuarta caída consecutiva en su número de viajeros al quedarse en 92.952, un 7,4% menos que en el mismo mes del año anterior. La terminal cierra así un verano negro en el que perdió tres destinos (Bilbao, Ibiza, Menorca), dos rutas (Ryanair a Barcelona e Iberia Express y Air Nostrum a Tenerife) y un número significativo de plazas respecto a 2024.

La única estadística en la que logra crecer son las operaciones (+6,6%) hasta las 1.128 entre vuelos comerciales y civiles. Por el contrario, y tras varios meses de subidas importantes gracias a las necesidades de Stellantis para mantener su cadena productiva, las mercancías caen un 14,4% hasta los 25.733 kilogramos en el noveno mes del año.

