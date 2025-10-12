Vigo precisa 630.500 metros cuadrados más de zonas verdes para tener el nivel «recomendable»

Nadie discute que una ciudad con espacios verdes aporta una mayor calidad de vida a sus vecinos y, por ello, los distintos gobiernos buscan cómo potenciar estas áreas. ¿Y cómo está Vigo en este aspecto? Opiniones hay para todos los gustos, pero los datos objetivos indican que, en el término municipal, las zonas verdes que dependen del Concello suman más de 3,12 millones de metros cuadrados, lo que supone un total de 10,6 metros por cada habitante.

El parámetro estaría dentro, por lo tanto, de los límites establecidos como adecuados por organismos como OMS y Greenpeace que realizan rankings sobre ciudades saludables, que fijan una horquilla de entre 10 y 15 metros cuadrados por vecino para dar el aprobado. Sin embargo, la concejala de Urbanismo, María José Caride, ponía el foco esta semana en la necesidad de hacer un «sobreesfuerzo para incrementar la proporción y paliar el déficit», ya que a efectos prácticos, los parques forestales que rodean el término municipal y que ocupan casi 797.000 metros cuadrados de los 3,1 millones totales, no computarían como zonas verdes urbanas, por lo que el ratio por habitante bajaría a 7,87 metros cuadrados.

Los cálculos indican, por tanto, que la ciudad precisa al menos incrementar en más de 630.500 metros cuadrados las zonas verdes para alcanzar los «niveles recomendables» establecidos, reto que el Concello prevé conseguir a través de la ejecución del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), con distintos ámbitos ya en ejecución y que, una vez cumpla su vigencia, cuenta con duplicar hasta los 4,4 millones de metros cuadrados los parques y jardines.

En estos momentos, según el inventario municipal, los espacios que sí contabilizan para los cálculos de los distintos estudios ocupan algo más de 2,3 millones de metros cuadrados. Se reparten entre las denominadas zonas singulares, que ascienden a 11, y las áreas «normales» que se encuentran en los distintos barrios del municipio.

Entre los espacios singulares, el «rey» de las zonas verdes del casco urbano no admite discusión, siendo el parque de Castrelos, con casi 207.400 metros cuadrados, el área de mayor superficie registrada, situándose a su estela todo el entorno de O Castro, que permite un auténtico desahogo a escasos metros del centro neurálgico de la urbe ofreciendo un total de 127.000 metros cuadrados.

Un espacio todavía mayor ofrece, aunque con cierta separación entre zonas, el paseo lineal del Lagares, precisamente uno de los ámbitos en los que el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) centra el objetivo de duplicar a medio y largo plazo la superficie «verde» de Vigo.

En el centro de la ciudad, mientras, destacan Praza de Compostela y los jardines de Eugenio González de Haz y Eijo Garay, que juntos suponen una superficie de casi 14.000 metros cuadrados, más de la mitad correspondientes a la Alameda.

Alejándose del casco urbano, y aunque no computen, los parques forestales se convierten también en lugares perfectos para escapar del bullicio y disfrutar de la naturaleza. El más grande de Vigo es el del Vixiador, en Candeán, con 245.300 metros cuadrados, mientras que otros dos, como son el de Os Pozos (Valadares) y A Guía están por encima de los 100.000 metros cuadrados. Los más reducidos, por debajo de los 30.000 metros cuadrados, son A Madroa y San Andrés de Comesaña.

El cuidado y mantenimiento de todos estos espacios es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y, para ello, el Concello licitó a principios de septiembre un contrato valorado en más de 55 millones de euros para los próximos ejercicios que permita renovar el servicio y afrontar la puesta a punto de las zonas verdes actuales y aquellas que se vayan generando.

Actualmente en manos de una UTE formada por Acciona y Manten, ambas quieren prolongar su vinculación con Vigo y han presentado oferta en el nuevo procedimiento con una fórmula similar, aunque para hacerse con la adjudicación deberán imponerse a otras grandes empresas que también han mostrado interés. Están en liza la Constructora San José, que lidera una UTE con otras tres compañías, Gruporaga, Prezero España, Copasa y Setec Building, Urbaser y Talher, aunque está última está pendiente de enmendar la documentación para seguir con opciones.