Veteranos directores de colegio animan así a seguir sus pasos: «Un cole no funciona si solo das clase»

De la treintena de centros educativos públicos de Vigo que debían renovar sus equipos directivos este curso 2025/2026, solo en 7 se presentaron proyectos voluntarios; los 23 restantes serán elegidos «a dedo» por el servicio de Inspección entre los profesores que forman parte del claustro de cada colegio. Esta elección forzada los obliga a estar como mínimo dos años en el cargo. Y es precisamente el elevado trabajo burocrático y administrativo que supone junto a la pérdida de horas de clase lo que provoca que muy poquitos docentes quieran dirigir los colegios e institutos del municipio.

La función directiva no despierta el interés del profesorado —sus bajos incentivos económicos tampoco ayudan— así que para tratar de revertir esta situación la Consellería de Educación ha puesto en marcha un programa de «mentorización y acompañamientos» a los directores y directoras que se estrenan, por obligación, en el cargo. «Hay que entender que un colegio no es entrar en una clase y salir. Hay que gestionarlo, tanto la parte más administrativa, como la relación con el profesorado y las familias, tratar con los alumnos... sino esto no funciona», explica Esther Fernández, directora del CEIP Pintor Laxeiro y una de las mentoras de cinco nuevos directores de colegios de Vigo y su área.

«Es importante que vean que no están solos; que lo que ocurre en un centro pasa en otro» María Esther Fernández — CEIP Pintor Laxeiro

De sus 38 años en la docencia, Esther Fernández lleva cerca de los 30 integrando equipos directivos; primero como jefa de estudios y 10 como directora del colegio del barrio de Coia. «Entiendo que tenga que gustarte, pero hay mucha gente muy joven y muy válida a la que estoy segura que se le daría muy bien la parte de gestión», amplía Fernández.

«Un cole no funciona si solo das clase»

«Tras el primer año no me planteaba repetir, pero después de participar en el programa, me lo pienso» Santiago José Cruz — CEIP Outeiro das Penas

Ella ha trabajo este pasado curso con cinco docentes noveles para enseñarles en qué consiste la función directiva. «Es muy importante que vean que no están solos; que los problemas o dificultades de un centro también le ocurre o los demás. O que sepan que en otros directores tienen un hombro, una ayuda. Yo lo he visto; hemos trabajado en los miedos de cada uno, en trabajar y dirigir también a los profesores, etc. En cuanto lo pruebas y notas el apoyo de otros equipos directivos, todo te resulta más sencillo», anota Fernández.

«Un cole no funciona si solo das clase»

«Es complicado tener contento a todo el mundo pero con ayuda se lleva muy bien» María Dolores Danoz — CEIP Paraixal

Dos de sus pupilos han sido María Dolores Danoz y Santiago Cruz, directora y director del CEIP Paraixal y CEIP Outeiro das Penas, respectivamente. «Durante el máster de profesorado no hemos tenido prácticamente formación sobre la función docente. Este proyecto de mentorización ha sido fantástico; no sé si seguiré cuando termine el plazo pero si antes lo rechazaría de plano, ahora sí me lo pensaría. Pude resolver muchos problemas del día a día en el centro que antes se me hacían una montaña», cuenta Santiago Cruz.

«Un cole no funciona si solo das clase»

Por su parte, María Dolores Danoz también empezó su andadura con muchas dudas por el papeleo y el control del profesorado; dudas que se han ido mitigando. «Al final eres la cabeza visible del centro y tienes que tratar de tener contento a todo el mundo. Hay muchas cosas a mejorar, pero con ayuda de otro u otra directora se puede llevar muy bien», concluye Danoz.

Diez directores de Vigo fueron mentorizados para tratar de garantizar su continuidad

Este programa de acompañamiento y mentorizacion a las nuevas direcciones se ha desarrollado este pasado curso por primera vez. En Vigo, fueron 10 los colegios que participaron y cuyos directores o directoras se estrenaban en el cargo, y no de forma voluntaria. El programa se estructura en dos fases; por un lado la propia formación de los mentores en aspectos como el nuevo marco normativo, herramientas institucionales, técnicas de liderazgo, etc. Luego llega la parte práctica para los directores y directoras noveles. Destacan, tras este primer año, que muchas de sus dudas fueron resultas de forma rápida y les permitió crear una red de apoyos entre ellos, favoreciendo a la resolución compartida de retos t a la transferencia de conocimientos prácticos.