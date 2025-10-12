El Supremo rechaza rebajar la condena al entrenador de Mos condenado por abusos

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación del entrenador de Mos condenado a 22 años de prisión por abusar de una menor de 14 años de edad con la que mantenía una relación pese a que la adolescente no alcanzaba la edad mínima de consentimiento sexual, así como por sobrepasarse con otra joven.

La Audiencia de Vigo ya redujo en seis meses la pena por la aplicación de la Ley 10/2022, más conocida como la ley del «solo sí es sí». Pero Jesús G.F. siguió recurriendo para una rebaja mayor. El Supremo rechaza todos sus alegatos, entre ellos la apreciación de un subtipo atenuado en relación con las dos víctimas, con relación a una de las cuales hubo «pluralidad de atentados contra la libertad sexual» y se realizaron grabaciones sexuales.