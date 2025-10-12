Los Ro-Ro híbridos despuntan en la terminal de Bouzas
El movimiento portuario de este sábado en Bouzas deparó dos interesantes novedades protagonizadas por los novísimos buques portacoches de propulsión híbrida Blue Heritage y Grande Tianjin.
El primero navega utilizando como combustible principal gas natural licuado, mientras que el segundo, que usa básicamente fuel tradicional, está adaptado para utilizar amoníaco como combustible alternativo y navegar en ciclos combinados de bajo consumo.
Según la consignataria Bergé, el Blue Heritage atracó en ruta de Bélgica a Turquía con un cargamento de coches de fabricación europea, al que se suma en Vigo una partida de 623 unidades producidas en España. Ya visitó Vigo en varias ocasiones desde que fuera entregado a sus armadores en diciembre.
Por su parte el Grande Tianjin arribó a Vigo dentro de su temporada de estreno, que arrancó el pasado mes de agosto en China, país donde fue construido y desde cuyo puerto de Shanghai inició su viaje inaugural rumbo al Norte de Europa con un cargamento de vehículos de fabricación china, entre ellos 1.000 unidades SUV 100% eléctricos destinados al mercado europeo.
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo