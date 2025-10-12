Los Ro-Ro híbridos despuntan en la terminal de Bouzas

El movimiento portuario de este sábado en Bouzas deparó dos interesantes novedades protagonizadas por los novísimos buques portacoches de propulsión híbrida Blue Heritage y Grande Tianjin.

El primero navega utilizando como combustible principal gas natural licuado, mientras que el segundo, que usa básicamente fuel tradicional, está adaptado para utilizar amoníaco como combustible alternativo y navegar en ciclos combinados de bajo consumo.

Según la consignataria Bergé, el Blue Heritage atracó en ruta de Bélgica a Turquía con un cargamento de coches de fabricación europea, al que se suma en Vigo una partida de 623 unidades producidas en España. Ya visitó Vigo en varias ocasiones desde que fuera entregado a sus armadores en diciembre.

Por su parte el Grande Tianjin arribó a Vigo dentro de su temporada de estreno, que arrancó el pasado mes de agosto en China, país donde fue construido y desde cuyo puerto de Shanghai inició su viaje inaugural rumbo al Norte de Europa con un cargamento de vehículos de fabricación china, entre ellos 1.000 unidades SUV 100% eléctricos destinados al mercado europeo.