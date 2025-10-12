El PP provincial critica el «agravio» de la AP-9
El PP provincial critica una vez más el «agravio constante» del Gobierno central por la gestión de la AP-9, exigiendo que haga efectiva la transferencia de la autopista a Galicia y que se permita el acceso al expediente sancionador abierto por la Comisión Europea a España.
