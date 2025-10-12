Minerales, fósiles y joyas del mundo, en la Plaza Elíptica
El centro comercial Plaza Elíptica acoge durante el fin de smeana la segunda edición de la Feira de Minerais de Vigo, en la que se exponen minerales, fósiles y joyería de todo el planeta. El palentólogo Juan Carlos Escudero imparte charlas interactivas sobre la extinción de dinosarios, mientras que los más pequeños disfrutaron ayer de una actividad de limpieza de fósiles. Se organizó también un taller para identificar minerales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo