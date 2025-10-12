Minerales, fósiles y joyas del mundo, en la Plaza Elíptica

El centro comercial Plaza Elíptica acoge durante el fin de smeana la segunda edición de la Feira de Minerais de Vigo, en la que se exponen minerales, fósiles y joyería de todo el planeta. El palentólogo Juan Carlos Escudero imparte charlas interactivas sobre la extinción de dinosarios, mientras que los más pequeños disfrutaron ayer de una actividad de limpieza de fósiles. Se organizó también un taller para identificar minerales.