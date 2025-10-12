Las mejores varitas hechizan a los vigueses

Asombro y risas a partes iguales. El público asistente a las dos primeras funciones del festival Galicia Ilusiona en el teatro Afundación disfrutó con las actuaciones de un cartel de magos internacionales en cuyas chisteras, además de trucos, guardan multitud de premios.

Los niños, protagonistas en el público ayer en el auditorio.

Y quienes no tuvieron ocasión de hacerlo todavía pueden asistir a las tres sesiones programadas para hoy a las 12.30, 17.30 y 20 horas.

La cuarta edición del festival ha sumado una función más en la ciudad para ofrecer un espectáculo sorprendente protagonizado por cinco magos de excepción como el coreano Seimei, un referente mundial de la magia elegante y depurada, además de ganador de la varita de oro de Monte Carlo.

La compañía Mag Edgard fue distinguida con el FISM Turín 2025 al mejor espectáculo mundial. Y Nacho Samena, un talento gallego emergente que representa a nuestra comunidad en el festival, se hizo con el Premio nacional de Magia de 2024.

David Burlet, mejor malabarista francés durante tres años consecutivos, hizo vibrar al púbico con su espectáculo de magia y humor. Y el Mago Murphy, encargado de ejercer como maestro de ceremonias, acumula numerosos premios nacionales como mejor presentador.

El Festival Ilusiona está patrocinado por la Xunta y, a lo largo del mes de octubre, llevará la magia a toda la comunidad a través de 27 funciones en Vigo, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Cangas, Ferrol y A Coruña.

En 2024 se agotaron todas las localidades y más de 15.000 personas acudieron a las galas celebradas en teatros y auditorios. La organización confía en alcanzar este año el hito de los 100.000 espectadores acumulados en sus cuatro ediciones.