Matamá pone en valor las tradiciones del campo
El colectivo Malaherba organizó una nueva edición de la Festa da Recolleita e Magosto, con un conjunto de actividades para poner en valor las tradiciones del campo. Una andaina de dos kilómetros dio el pistoletazo de salida a la jornada y, tras la recogida del cereal, llegó la música y un espectáculo para los más pequeños, además de muiñadas y talleres. Un magosto popular, al que se acercó el alcalde Abel Caballero, reunió a decenas de personas, que vivieron también la actuación de O´Leo de Matamá.
