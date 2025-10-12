El lujoso «Silver Dawn» regresa a Vigo en una maratoniana escala

El lujoso crucero Silver Dawn regresó este domingo a Vigo tras su escala del pasado lunes, con una renovada expedición de unos 500 pasajeros de mayoría estadounidense que acaban de estrenar un nuevo recorrido por la costa atlántica entre Lisboa y Southampton.

El viaje se desarrolla durante once noches durante las que el buque pasa por Leixoes, Vigo, Gijón, Bilbao, Burdeos y Saint Malo, a precios a partir de 5.320 euros. Durante su prolongada escala viguesa de 14 horas, el pasaje podrá visitar en excursiones organizadas Santiago, Baiona, Tui y Valença además de un recorrido por la ciudad que incluirá visitas al Castro, parque y museo de Castrelos y otros destinos estelares como Combarro y Vilagarcía donde los asistentes participarán en el Pazo de Rubianes en una degustación de vino de la D.O. Rías Baixas.

La actividad no decae y para la nueva semana está prevista la visita de otros seis cruceros comenzando por la que hará el lunes el Regal Princess a la que seguirá el martes MSC Virtuosa y Ambience.