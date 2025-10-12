La Guardia Civil pone en valor su labor en los incendios y contra la violencia machista
El Instituto Armado honra a su patrona en Vigo en un acto en el que destacó que la protección a las mujeres víctimas de maltrato, que ya supone el 20% de su trabajo, es uno de sus objetivos
La Guardia Civil se vistió este domingo de gala en su día grande en honor a su patrona la Virgen del Pilar. Por segundo año consecutivo la celebración en Vigo tuvo lugar en el Puerto, ante el edificio del Tinglado, donde este cuerpo policial tiene las instalaciones de la Compañía Fiscal del Puerto y el Aeropuerto. El acto sirvió para poner en valor la labor realizada por el Instituto Armado para combatir los incendios que arrasaron Galicia este verano –especialmente la provincia de Ourense, a donde se trasladaron de forma voluntaria decenas de agentes– y también en el ámbito de la violencia machista. El 20% de su trabajo en Vigo y en el resto de la provincia pontevedresa ya se centra en la protección a las mujeres víctimas de maltrato.
Como es habitual, acudieron autoridades civiles y militares. Tras una misa en la Concatedral de Vigo, el acto posterior estuvo presidido por el teniente coronel jefe del acuartelamiento de Vigo, Óscar Grañas; por el alcalde, Abel Caballero; y por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana. Con la presencia del capitán jefe de la Compañía de Vigo, Rafael Antonio Pereira López, o el comisaría de la Policía Nacional, Ramiro J. Gómez, también estuvieron el juez decano, Germán Serrano; el fiscal jefe, Óscar V. Vallejo; la decana de la abogacía, Lourdes Carballo; la concejala socialista Patricia R. Calviño; la delegada de la Xunta, Ana Ortiz; el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Martín; o los también populares Corina Porro y Julio García Comesaña.
Condecoraciones
Igual que la emotiva ofrenda floral a los compañeros caídos, una de las tradiciones de la festividad del Pilar es la entrega de distinciones a guardias civiles en activo, que recayeron, entre otros, en Gustavo Gallego Parada, Manuel Ángel Gómez Rodríguez, José Rodríguez Rivero, Agustín Martínez Barros, José Álvarez Lorenzo, Urbano Covelo Soto o en la funcionaria civil Mª de los Ángeles Úbeda.
En lo que a los discursos se refiere, en representación de la Guardia Civil habló Óscar Grañas. Tras destacar los «valores» del cuerpo y «presumir» de los agentes vigueses, citó los grandes retos a los que «desgraciadamente» se han tenido que enfrentar en el último año: la DANA de Valencia o, en Galicia, los voraces incendios de este verano. Como anécdota y ejemplo del compromiso de los agentes vigueses y pontevedreses, recuerda, cuando las llamas asolaban la provincia de Ourense, como uno de esos días pidió 50 voluntarios para ir a colaborar allí «y en media hora había 150 disponibles». «Me siento orgulloso de ese sacrificio y esa voluntad de servicios», dijo, para hablar a continuación de la violencia machista, una lucha que se constituye como uno de los «principales objetivos» del Instituto Armado.
«Casi el 20% de la labor que realizamos es ya de protección a víctimas de violencia de género», concretó el teniente coronel, agregando, concluido el acto, que junto a la labor que realizan los cuerpos policiales, resulta fundamental trabajar, socialmente hablando, con los «más jóvenes» para avanzar en el reto de erradicar la violencia contra las mujeres.
La jornada inédita del apagón, el buque cargado de obuses o la lucha contra el narcotráfico
El acto celebrado ante el Tinglado contó también con la intervención de Carlos Botana. El presidente de la Autoridad Portuaria realzó la labor de la Guardia Civil y habló, en relación con ello, de algunos de los «hitos» más recientes: citó el trabajo de los agentes en los incendios, pero también su ayuda con el buque «HC Eva Marie» cargado de obuses de artillería que arribó en enero en Vigo o durante la inédita jornada del apagón del 28 de abril.
También habló de cómo se estrecha el cerco contra los polizones y sobre la lucha contra el narcotráfico. Los traficantes tienen al puerto olívico en su punto de mira, pero Botana resaltó las numerosas incautaciones de alijos que se realizan, algo que, según pudo comprobar en Conxemar, reconocen y agradecen los propios empresarios del sector pesquero. La labor de la Guardia Civil, resumió, evita de esta manera que «las bandas criminales se asienten en Vigo».
Por su parte, el alcalde puso en valor la dedicación de la Guardia Civil durante los 181 años que han transcurrido desde su creación. «Nos acompañáis en tiempos fáciles y difíciles», afirmó Abel Caballero, señalando que, por este motivo, tienen el respeto de Vigo y de «tantos y tantos municipios» de España. «Estáis ahí cuando hay incendios y siempre que se os necesita para garantizar la seguridad; siempre vais a tener mi apoyo como alcalde y el de toda la ciudad», concluyó.
