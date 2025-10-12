Dos grúas de última generación blindan la operatividad portuaria

Paso de gigante en la operatividad portuaria con la llegada a la Terminal de Contenedores de Vigo (Termavi) de las dos nuevas grúas pórtico híbridas construidas por Konecranes, empresa líder mundial en fabricación de equipos portuarios, y en la que el Grupo Dávila ha invertido más de seis millones de euros, una actuación incluida en el plan estratégico de modernización de la compañía en la terminal, con proyectos que ya superan los 18 millones en equipamiento portuario durante los últimos dos años.

Las nuevas grúas híbridas supondrán mejoras en dos aspectos clave, ya que permitirán una mayor eficiencia operativa y reducirán drásticamente el impacto ambiental. La mejora en la actividad se producirá gracias a que el equipamiento adquirido garantiza una mayor precisión en las maniobras y una capacidad de hasta 45 movimientos por hora, gracias a su sistema de Control Activo de Carga (ALC), con una manipulación más rápida y segura, con la funcionalidad también de un control remoto y diagnóstico en tiempo real.

El compromiso ambiental se cumple, por su parte, gracias a un sistema diésel-batería que recupera y reutiliza la energía generada durante el frenado, reduciéndose de forma drástica el consumo de combustible y las emisiones de CO2, alineándose por tanto con el objetivo de la terminal de reducir un 50% su huella de carbono en 2030 y un 85% en 2050. Las grúas están preparadas para la adaptación a nuevas alternativas energéticas, como el hidrógeno verde.

Además, otras mejoras que incorporan estas dotaciones pasan por la última tecnología en amortiguación de ruido, con niveles sonoros muy bajos, nuevos engranajes y una disposición mejorada de los rodamientos, lo que permitirá reducir en un 30% el sonido emitido.

Termavi consigue con esta operación, por tanto, además de una mejora en su día a día, consolidarse a la vanguardia de las terminales portuarias que apuestan por soluciones eficientes, sostenibles y preparadas para una completa automatización, siguiendo la línea marcada por la estrategia global diseñada por la Autoridad Portuaria de Vigo.