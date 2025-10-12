La Comandancia Naval acerca la labor de la Armada a la ciudad
La proyección de vídeos divulgativos en su sede de Areal coincide con el acto de la Guardia Civil en honor a su patrona en el Puerto
La labor de la Armada protagoniza los vídeos que ayer y hoy —en horario de 10.00 a 13.30 horas— se proyectan en la Comandancia Naval de Vigo, en sus dependencias de la calle Areal, con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad y con el objetivo de informar sobre sus funciones y cometidos a la ciudadanía.
También este fin de semana, concretamente hoy domingo, la Guardia Civil celebrará su día grande en honor a su patrona la Virgen del Pilar. Con presencia de autoridades, el acto principal tendrá lugar por segundo año consecutivo ante el edificio del Tinglado del Puerto.
