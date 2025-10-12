Los directores de la gran oficina judicial del futuro

La estructura judicial que conocemos ahora y que se arrastra desde el siglo XIX desaparecerá con la llegada de 2026. El 31 de diciembre de este año entrará en vigor el Tribunal de Instancia de Vigo, una nueva denominación a la que habrá que acostumbrarse y que trae consigo cambios revolucionarios. Los tradicionales juzgados estancos darán paso a una gran y única oficina judicial en la que trabajarán 41 letrados de la Administración de Justicia y 364 funcionarios para dar soporte a la labor de los magistrados. Cuatro letrados judiciales que ya ejercen desde hace años en la ciudad olívica estarán al frente de los servicios comunes en los que se dividirá esa oficina, en la que se integrarán los 38 juzgados unipersonales existentes en la actualidad, así como las dos secciones desplazadas de la Audiencia Provincial de Pontevedra y el resto de servicios judiciales, quedando únicamente al margen la Fiscalía y el Imelga. Con el cargo de directores, su nombramiento acaba de salir publicado en el BOE. Víctor Rodríguez Sendón (Vigo, 1975), Juan José Yáñez Pena (Ginebra, 1978), Luis Diego Espino Hernández (Madrid, 1961) y María del Carmen Adellac Pascual (Ceuta, 1962) serán los encargados de capitanear lo que sin duda es un gran reto. Junto a ellos, habrá 7 letrados judiciales más y 16 funcionarios que realizarán funciones de jefatura de área o de equipo y cuya designación se espera que se materialice a lo largo de este mes de octubre.

Dirigiendo el servicio común de tramitación estará Víctor Rodríguez, con 15 años de trayectoria en esta profesión a sus espaldas y en la actualidad letrado judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Vigo. Será el servicio con más personal –201 funcionarios y 26 letrados judiciales divididos en tres áreas para organizar el trabajo de las distintas jurisdicciones civil, penal, laboral y contencioso/administrativa– y, como su propio nombre indica, su función será la de tramitar los procedimientos judiciales «desde que nacen» hasta que «finalizan» mediante auto, sentencia, decreto, etc.

Víctor Rodríguez Sendón - Servicio Común de Tramitación «La nueva organización tiene grandes ventajas y corregirá muchos problemas actuales»

«A nivel profesional es un reto y la oportunidad de participar directamente en este cambio, que es muy importante para todos y que, con sus defectos, tiene grandes ventajas: en los inicios habrá disfunciones y costará adaptarse, pero considero que corregirá muchos de los problemas que existen con la estructura actual», afirma este profesional. Con una única oficina, resume, se podrán suplir mejor las carencias de personal, entrarán en juego las «especializaciones» y habrá una «tramitación más uniforme» y unificación de criterios.

Diego Espino Hernández estará al frente del servicio común de ejecución, donde trabajarán 11 letrados judiciales y 54 funcionarios. «La sensación es de desafío y de responsabilidad», confiesa este profesional de 64 años de edad, actual letrado judicial del Juzgado de Primera Instancia número 10, que se «volcará» en su nuevo cometido en la fase final de su carrera profesional. «Es un gran reto participar en el proceso de modernización de la estructura judicial, pero siempre sin perder de vista que la Administración de Justicia debe ser próxima al ciudadano y humana», afirma.

Luis Diego Espino Hernández - Servicio Común de Ejecución «La colaboración de todos es fundamental para lograr agilidad en las resoluciones»

Su servicio se encargará de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. Su objetivo es trabajar para conseguirlo en un «tiempo razonable». «La colaboración entre letrados judiciales y funcionarios es fundamental para lograr eficiencia y agilidad, pero también necesitamos la de los actores privados, la de procuradores y abogados. Hay que evitar actuaciones que no llevan a nada, pero que requieren de mucho tiempo y esfuerzo», advierte Diego, que opina que la nueva estructura acabará con esa idea actual de que un caso puede tener respuestas distintas según en el juzgado en el que caiga: «Se podrán unificar y homogeneizar las soluciones».

Heterogéneo

La otra gran área será el servicio común general. Carmen Adellac Pascual, con gran experiencia en el decanato y letrada judicial del Juzgado de lo Social 2, será su directora. Conformado por dos letrados judiciales y 97 funcionarios, entre los que estarán todos los auxilios judiciales, es el más heterogéneo de los tres. Aquí se integrarán el registro y reparto de demandas, las notificaciones y desahucios judiciales, la oficina de atención a la ciudadanía y las víctimas, la gestión de las salas de vistas, el archivo judicial, la junta electoral...

María del Carmen Adellac Pascual - Servicio Común General «Quiero que los ciudadanos reciban una cara amable de la Justicia»

«Estoy acostumbrada a tratar con el público y los profesionales. Además mi jurisdicción, la laboral, en la que hago labor conciliadora, me enseñó mucho sobre el trato con el justiciable, te hace ser muy empática», destaca Carmen, que quiere, en su nuevo cometido, «dar una cara amable de la justicia».

Juan José Yáñez Pena - Servicio Común de Tramitación (Audiencia) «Uno de mis grandes objetivos es llegar a la digitalización plena, al papel cero»

Entre sus objetivos están ofrecer una atención «eficaz y rápida» a los ciudadanos para que sientan que «son escuchados». Y tener una «colaboración fluida» con los otros servicios generales y también con la Xunta, en lo que se refiere a las gestiones necesarias para el día a día judicial.