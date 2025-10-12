Choca con su vehículo contra el muro de una casa en Vigo y llama para que lo rescaten

Los bomberos de Vigo tuvieron que intervenir esta madrugada en la liberación de un conductor que había quedado atrapado en el interior de su vehículo tras salirse de la vía y colisionar contra una casa situada en la calle Manuel Álvarez, en el barrio de Lavadores.

Fue el propio conductor quien al filo de las 4.30 horas llamó al 112 para indicar que estaba atrapado en su vehículo. Según informa este servicio de emergencias, sufría una importante lesión en una pierna, lo que le impedía abandonar el coche por sus propios medios.

Los propietarios de la casa contra la que chocó también llamaron al 112 para avisar que el joven conductor "era el único" ocupante del vehículo y que urgía la intervención de los bomberos y de los sanitarios.

Finalmente, los bomberos excarcelaron al joven, que fue trasladado en ambulancia al hospital con una posible fractura en una pierna. Al lugar del siniestro también acudió la Policía Local.