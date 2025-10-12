Caballero insiste a Rueda en «acordar» un tasador independiente para el Ifevi

Nuevo movimiento en un proyecto estratégico para la economía de Vigo y Galicia, tras el éxito sin precedentes de la última edición de Conxemar: la enésima ampliación del recinto ferial de Cotogrande. Y lo protagoniza el alcalde, Abel Caballero, quien ha enviado una carta al presidente de la Xunta en la que le solicita, por segunda vez, que Concello, Gobierno autonómico y Zona Franca designen «con carácter inmediato» a un tasador independiente, «acordado» por las tres administraciones, que valore los activos del Ifevi. El objetivo: establecer un reparto justo en los asientos del patronato del instituto y allanar la entrada del consorcio dependiente del Ministerio de Hacienda, que está dispuesto a financiar íntegramente la ampliación —valorada en 18 millones de euros— que aseguraría la permanencia de Conxemar en Vigo durante los próximos 50 años.

La misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, comienza recordando a Alfonso Rueda que el Concello ya remitió un escrito al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, con esta propuesta «de especial relevancia para el futuro del Instituto Ferial de Vigo». El regidor denuncia que, cinco meses después, no ha recibido respuesta por parte de la Xunta.

«Resulta difícil de comprender que una cuestión de tal importancia para la ciudad permanezca paralizada debido a la ausencia de respuesta por parte de la Xunta de Galicia, que hasta este momento no ha emitido un acuse de recibo y prolonga inexplicablemente su silencio», anota Caballero.

Pese a la crítica, el alcalde insiste en reiterar su propuesta: un tasador independiente acordado entre las tres partes que valore los activos del Ifevi.

¿Por qué un tasador?

¿Por qué incide el alcalde en esta fórmula? Como ha explicado en numerosas ocasiones, el primer edil vigués no está de acuerdo con el balance de inversiones que exhibe la Xunta para justificar el reparto de asientos en el patronato del Ifevi. El Gobierno gallego sostiene que ha invertido hasta la fecha 31,5 millones de euros en el recinto, lo que le otorga el control absoluto del mismo. Sin embargo, el alcalde replica que esta cifra no tiene en cuenta, por ejemplo, el valor de las parcelas, y recuerda que el Concello es titular de los pabellones 1 y 2, del suelo de las naves 3, 4 y 5, además del hall de entrada, las oficinas y los aparcamientos. Una aportación que, según él, no se refleja en la representación en la mesa del patronato.

Caballero subraya en su carta que la Zona Franca sigue dispuesta a financiar íntegramente la ampliación del Ifevi —cuyo coste asciende a 18 millones de euros—, pero condiciona su participación a que exista un reparto justo en la dirección del recinto. Al plantear una tasación consensuada entre las tres administraciones, lo que se busca es garantizar la imparcialidad del proceso y evitar que alguna parte se eche atrás tras conocer el resultado.

El alcalde recalca que la ampliación del Ifevi es imprescindible para asegurar el desarrollo de Conxemar, de Vigo y de Galicia. «Esperamos que en esta ocasión se dé respuesta a esta comunicación, ya que la ausencia de contestación podría ser interpretada como una falta de interés en la ampliación del Ifevi», concluye la misiva.

Este movimiento del alcalde sigue la línea conciliadora que Caballero mostró durante la inauguración de la feria, donde rebajó el tono crítico con la Xunta y apeló a tejer alianzas por el bien de Conxemar. Lo cierto es que el certamen de este año se cerró con un éxito sin precedentes, tanto en número de visitantes —más de 30.000 profesionales acudieron a los stands de Cotogrande— como en volumen de negocio.

La feria genera cada año más de 6.500 empleos y unas ventas que rozan los 900 millones de euros, consolidándose como la primera feria de Galicia y de todo el noroeste de España.