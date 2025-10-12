Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Blindaje para una Navidad tranquila, con otro estudio de impacto acústico

El gobierno local aprueba un desembolso de 53.000 euros hasta el año 2027

Las calles del centro, llenas el año pasado en Navidad.

Las calles del centro, llenas el año pasado en Navidad. / Pablo Hernández Gamarra

Pablo Galán

Con el objetivo de equilibrar en la balanza las distintas actividades de la programación de Navidad y garantizar una convivencia normal para los vecinos, el Concello lleva tiempo aplicando medidas y correcciones para garantizar el éxito de las fiestas y, a su vez, mantener la normalidad en la medida de lo posible.

Para ello, prevé dotarse de una nueva herramienta para la próxima campaña navideña y la siguiente, una vez que el gobierno local ha aprobado el expediente de contratación de otro estudio de impacto acústico y mediciones in situ en los lugares en los que se desarrollarán las actividades programadas.

Con un presupuesto que ronda los 53.000 euros para las dos campañas, el contrato ha salido ya a licitación y, en base a los análisis ya realizados en años anteriores que permitieron adoptar medidas correctivas, se contempla incidir en este aspecto con la utilización de programas de simulación específicos y una dedicación plena durante todos los eventos, ya que se instalarán megafonía, mercadillos, atracciones de feria, elementos desmontables que generarán un incremento de la actividad habitual.

La empresa adjudicataria debería realizar, en primer lugar, un estudio acústico previo durante un mes teniendo en cuenta los niveles habituales de ruido publicados en el mapa oficial del Concello, predecir y medir el volumen de contaminación acústica y actualizar el mapa, proponer medidas correctoras y, de ser preciso, justificar la suspensión provisional de actividades que excedan los niveles recomendables.

