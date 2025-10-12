Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As Ninguéns recuerda el incendio de Alfonso X

El foro socioeducativo As Ninguéns organiza hoy a las 11,30 horas un acto de recuerdo a los fallecidos hace dos años en el incendio de Alfonso X. El objetivo es homenajear a las víctimas y alertar de que en Vigo sigue habiendo mucha gente en infraviviendas en riesgo.

