As Ninguéns recuerda el incendio de Alfonso X
El foro socioeducativo As Ninguéns organiza hoy a las 11,30 horas un acto de recuerdo a los fallecidos hace dos años en el incendio de Alfonso X. El objetivo es homenajear a las víctimas y alertar de que en Vigo sigue habiendo mucha gente en infraviviendas en riesgo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La plaga británica de pulpos entra en la campaña navideña del sector pesquero
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo