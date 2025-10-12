Animacción, en Vigo

Vigo y A Coruña acogerán, entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, el Festival Internacional de Animación Animacción, con proyecciones dirigidas en exclusiva a los centros de educación primaria, a escuelas especializadas y otras para el público general. Animacción está organizado por Ánimas Anónimas, una asociación conformada por directores, productores y animadores de toda Galicia.