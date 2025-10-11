Zona Franca representa a España en el XI Congreso Mundial en Hainan, China

«Tenemos que salir de nuestra zona de confort para buscar alianzas, propiciar sinergias y, en definitiva, seguir captando proyectos estratégicos para atraer inversión a Galicia». De esta forma, el delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, explicó los objetivos de la presencia del Consorcio en la isla de Hainan, China, donde este fin de semana, en la ciudad de Haikou, se celebra el XI Congreso Mundial de las zonas francas, este año marcado por la revolución tecnológica, el cambio en las estructuras económicas globales, enfocado a la prosperidad global, el comercio y la innovación sostenible.

Regades señaló que «participar en una cumbre como esta es una obligación no sólo para seguir generando proyectos como los que tiene en marcha el Consorcio, sino para poner en valor ante el mundo nuestro ecosistema industrial y tecnológico y la prestación de servicios que desde el Consorcio ofrecemos al tejido empresarial».

Contactos comerciales

La delegación viguesa también está aprovechando su presencia en China para mantener encuentros con diferentes empresas, de la mano de las Cámaras de Comercio de España en China, y visitar parques industriales. Ha sido el caso de Aircraft Company, empresa de mantenimiento, reparación y revisión de motores de avión, ubicada en la Zona Franca de Haikou, que China planea convertir en la mayor zona comercial libre de impuestos del mundo. Esta compañía pretende seguir desarrollando nuevas capacidades técnicas para optimizar los procesos, aumentar la calidad del servicio y la capacidad de producción

«Estamos hablando de una factoría muy importante que supuso una inversión de 1.600 millones de dólares y que en un año de funcionamiento ya está considerada como un ejemplo en innovación», apuntó Regades, que conoció de la mano de la dirección china de la fábrica, los nuevos mecanismos para los test de control y túnel del viento. La visita se enmarca en el importante polo aeronáutico y aeroespacial de Zona Franca Vigo con empresas instaladas muy potentes como Delta, UARX o Alén Space. «Queremos ver cómo trabajan, la tecnología que aplican y tender puentes para posibles alianzas. Nuestra relación con Asia es clave y queremos intensificar las sinergias porque son un socio importante pero también un potencial cliente», señaló el delegado, que destacó la relación bilateral con China «donde actualmente ya ni se necesita visado para entrar. Las cosas han cambiado y eso es bueno para nuestro tejido empresarial y laboral».