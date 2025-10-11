Sindicatos cargan contra la sentencia que condenó a la chófer de Vitrasa

Los sindicatos UGT, CIG y CC OO trasladaron ayer su rechazo a la sentencia de la Audiencia de Vigo de julio pasado que condenó a 15 años de prisión a una conductora (ahora exempleada) de Vitrasa, Patricia F.N., como coautora de dos incendios en sendos autobuses –su pareja también fue condenado, en ese caso a 22 años de cárcel–. Consideran la pena desmedida y creen que fue una sentencia «ejemplarizante» y que quiere enviar un mensaje al movimiento sindical para que estén «quietos».

Los secretarios comarcales de las centrales dieron ayer una rueda de prensa. El responsable de UGT-Vigo, Ernesto Fontanes, dijo que Patricia, delegada de este sindicato en la concesionaria, fue condenada simplemente por ser pareja del autor material de los incendios y sin pruebas concluyentes en su contra. «Un fallo así no se le aplica ni a los terroristas, es una barbaridad», lamentó. «La sentencia no hay por donde cogerla (...) queremos que se le dé la vuelta en el TSXG», dijo, al recordar que el fallo está recurrido en apelación.

La secretaria comarcal de CC OO, Montse Carrera, recordó que el incendio de esos buses se produjo en un contexto de conflicto laboral en Vitrasa y que la trabajadora tenía la «doble mochila» de tener que llevar a cabo su tarea como conductora y su responsabilidad como representante de los trabajadores. Y el de la CIG, Alberto Gonçalves, insistió en que esta sentencia pretende ser «ejemplarizante y disciplinadora», en una «estrategia deliberada para criminalizar el movimiento sindical», y calificó la resolución de «tremendamente injusta» por la «ausencia de pruebas».