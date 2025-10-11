Los rectores siguen sin acuerdo sobre Medicina y volverán a reunirse la semana que viene

Los rectores siguen tratando de alcanzar un acuerdo para presentarlo ante la Xunta en el grupo de trabajo sobre Medicina. Reigosa y sus homólogos de Santiago y A Coruña se reunieron esta misma semana sin lograr salvar los escollos que les impiden avanzar en la descentralización, así que volverán a encontrarse en unos días. El rector vigués dijo ayer en la sesión del Consello de Goberno sentirse «optimista» y que todavía está a tiempo de iniciar los trámites para solicitar formalmente una titulación propia como ya ha hecho la Universidad de A Coruña.

Mientras los rectores siguen con sus reuniones, la Xunta evita pronunciarse más allá de dejar claro que su postura es la de una facultad única. En los últimos días, los conselleiros de Educación y Sanidade visitaron la ciudad para participar en dos actos junto a Reigosa y ninguno de ellos quiso pronunciarse al respecto.

Reigosa, que antes del verano había puesto septiembre como límite para pedir la facultad, tampoco ofreció detalles más allá de dejar claro su optimismo y abogar por el consenso.

La descentralización de Medicina tampoco estaba incluida en el orden del día del Consello de Goberno de ayer, pero el rector tuvo que abordar el tema al ser interrogado por uno de sus miembros durante el turno de ruegos y preguntas. Volvió a recordar que su propuesta es contar con profesorado propio pagado por la Xunta para impartir clases en el Hospital Álvaro Cunqueiro dentro de un título de la USC. Pero que el acuerdo podría incluir la posibilidad de una facultad interuniversitaria al cabo de un determinado periodo.

Mientras tanto, fuentes conocedoras de las negociaciones confirman que desde la Universidad de A Coruña insisten en mantener su petición para conseguir una facultad propia ante la pretensión de una universidad privada de implantar la titulación de Medicina en la provincia.

Oferta pública

En la sesión de ayer, el Consello de Goberno aprobó la oferta de empleo público para 2025 y Reigosa destacó que la UVigo es la universidad española «con máis dereito recoñecido á promoción».

En total, se sacarán 72 nuevas plazas de PDI, una de ellas de catedrático/a, 32 de profesorado permanente laboral y otras 39 para titulares. A estas se suman otras 30 plazas de promoción interna para catedráticos por el procedimiento de promoción interna. Y también se ofertarán 15 plazas de PTXAS, 12 de acceso libre y 3 de promoción interna.