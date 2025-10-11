Primer vuelo chárter Air Nostrum a Marrakech desde Peinador
El turoperador Soltour dio la sorpresa en Peinador a finales de mayo cuando puso a la venta un paquete vacacional entre Vigo y Marruecos para este mes de octubre, concretamente a Marrakech, y despegó ayer viernes completándose las 100 plazas ofertadas con la compañía Air Nostrum.
Es la primera vez en muchos años que una compañía apuesta por la terminal olívica para este tipo de viajes, centralizados principalmente en Oporto, Lavacolla y Alvedro.
Este primer paso de Soltour en Peinador ha sido tan exitoso que ha decidido aumentar su apuesta en Vigo, y contempla ya nuevas rutas.
El siguiente avión lanzado por este turoperador a Marrakech desde Peinador, tras el éxito en la comercialización del primero, saldrá el 21 de noviembre. Ambos regresarán a Vigo desde Fez.
- Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Le niegan la prórroga de un alquiler de renta antigua en Balaídos porque tienen otra casa en Nerga: «Es mera comodidad»
- El Celta se impone 5-0 en un partido en el que lo importante no estaba en el césped
- Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer a la que amputaron una pierna en un hospital de Vigo
- Davila 09/10/2025