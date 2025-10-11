Primer vuelo chárter Air Nostrum a Marrakech desde Peinador

El turoperador Soltour dio la sorpresa en Peinador a finales de mayo cuando puso a la venta un paquete vacacional entre Vigo y Marruecos para este mes de octubre, concretamente a Marrakech, y despegó ayer viernes completándose las 100 plazas ofertadas con la compañía Air Nostrum.

Es la primera vez en muchos años que una compañía apuesta por la terminal olívica para este tipo de viajes, centralizados principalmente en Oporto, Lavacolla y Alvedro.

Pasajeros del primer vuelo chárter de Air Nostrum a Marrakech facturando ayer sus maletas en el aeropuerto de Peinador / Marta G. Brea

Este primer paso de Soltour en Peinador ha sido tan exitoso que ha decidido aumentar su apuesta en Vigo, y contempla ya nuevas rutas.

El siguiente avión lanzado por este turoperador a Marrakech desde Peinador, tras el éxito en la comercialización del primero, saldrá el 21 de noviembre. Ambos regresarán a Vigo desde Fez.