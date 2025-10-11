La nueva generación de buques «limpios» despunta en la terminal de vehículos de Vigo

El movimiento portuario de este sábado en los muelles vigueses deparó dos interesantes novedades protagonizadas por los novísimos buques porta coches de propulsión híbrida Blue Heritage y Grande Tianjin, que atracaron en la terminal de Bouzas.

El primero navega utilizando como combustible principal gas natural licuado, mientras que el segundo, que usa básicamente fuel tradicional, está adaptado para utilizar amoníaco como combustible alternativo y navegar en ciclos combinados de bajo consumo.

De acuerdo con datos facilitados por la consignataria Bergé, el Blue Heritage atracó en ruta de Bélgica a Turquía con un cargamento de vehículos de fabricación europea, al que se suma en Vigo una partida de 623 unidades producidas en España. De fabricación china, el Blue Heritage ya visitó Vigo en varias ocasiones desde que fuera entregado a sus armadores en diciembre último. Mide 200 metros de eslora por 38 de manga y cuenta con capacidad para 7.000 turismos. Pertenece a la naviera noruega UECC, uno de los líderes mundiales en el transporte marítimo de cargas rodadas, fundada en 1990 y que opera en Vigo prácticamente desde sus comienzos.

Por su parte el Grande Tianjin llegó a Vigo dentro de su temporada de estreno, que arrancó el pasado mes de agosto en China, país donde fue construido y desde cuyo puerto de Shanghai inició su viaje inaugural rumbo al Norte de Europa con un cargamento de coches de fabricación china, entre ellos 1.000 unidades SUV 100% eléctricos destinados al mercado europeo. Según informa la naviera Grimaldi Lines a la que pertenece, el nuevo buque cuenta con capacidad para 9.241 vehículos y comparte dimensiones con el Blue Heritage. A Vigo arribó asimismo consignado por Bergé, en ruta de Southampton a Valencia para embarcar otros 1.700 vehículos de fabricación española producidos por el grupo Stellantis.

Una unidad gemela del Grande Tianjin, la Grande Auckland, se encuentra actualmente navegando en el sur del Indico cerca de Sudáfrica, dentro de su viaje inaugural entre China y el Norte de Europa para donde transporta un cargamento de 4.900 coches de fabricación china, además de otras cargas rodadas como autobuses, camiones y remolques. Y el puerto de Vigo está en el itinerario del nuevo buque, que se espera atraque en Bouzas a mediados del mes de noviembre.