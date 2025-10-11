La demolición de la cafetería Di San Remo permitirá acelerar la regeneración de Samil
El contrato de explotación por 40 años expira el próximo mes
El Concello rechaza prorrogar la concesión y retirará la estructura para «seguir ganando playa»
Mantendrá el servicio a los bañistas con más quioscos
El negocio de hostelería más emblemático de la playa de Samil que queda todavía en pie tras la demolición de As Dornas, el Camaleón o el Jonathan (derruido y reconvertido este último en el Marina Cíes), dice también adiós. La junta de gobierno de Vigo aprobó ayer informe de la concejalía de Patrimonio en el que se rechaza la prórroga de la concesión del mítico restaurante, cafetería y heladería Di San Remo —que expira en noviembre tras 40 años de explotación— y cuya ampliación había sido solicitada por su actual propietaria Hostelería Samil Playa S.L.U.
El veterano local también pasará por la piqueta, lo que permitirá dar un acelerón al proyecto de regeneración de Samil, según fuentes municipales. «La idea es seguir ganando playa eliminando esa estructura de la cercanía del arenal», confirmaron. Ya durante la visita a Vigo el pasado junio de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, el alcalde avanzó que extendería la regeneración dunar a otros tramos: «Hay que continuar esta obra hacia otras zonas de la playa». Y para seguir dando servicio a los bañistas, el Concello ampliará el número de quioscos del arenal, un modelo que «está funcionando».
Solicitud de prórroga
La concesionaria de Di San Remo solicitó a principios del pasado mes de agosto una prórroga de 10 años alegando que en el pliego inicial, de noviembre de 1985, no se establecían 40 años como plazo máximo e interpretaba que se podía ampliar hasta los 50 al considerar que es el máximo previsto para las concesiones de servicio recogido en el artículo 115.4º del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL).
La Concejalía de Patrimonio, sin embargo, argumenta su negativa a ampliar el contrato alegando que precisamente el citado pliego no preveía prórroga alguna. «En consecuencia, dicho plazo de 40 años tiene carácter máximo de duración», se remarca en el informe municipal. «En consecuencia, resulta el próximo 14 de noviembre de 2025 como fecha en la que terminará el plazo concesional y, con ello, la vigencia de la concesión».
La empresa solicitó también que de no atenderse a la petición de prorrogar la concesión otros 10 años, se le ampliara el plazo de explotación hasta el 13 de noviembre de 2031 en base al Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. Una solicitud que formuló en septiembre de 2022.
Pero el informe de Patrimonio tampoco aprueba esta ampliación al considerar que es extemporánea y que, a mayores, no concurren las condiciones exigidas por la ley para reconocer el derecho del concesionario a una compensación.
