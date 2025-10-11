Galicia, Asturias y Castilla y León urgen a Puente la gratuidad de AP-9 y AP-66

Nuevo movimiento de presión al Gobierno central para tratar de provocar un giro en su estrategia con las concesiones de la AP-9 y AP-66 puestas en cuestión por la Comisión Europea tras certificar la ilegalidad de las prórrogas de los contratos de gestión de las autopistas. Tal y como había avanzado FARO, los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León habían intensificado las conversaciones y los contactos para tejer una estrategia común e ir de la mano en la reclamación de medidas para aprovechar el dictamen demoledor de Bruselas para liberar de peajes ambas autopistas y, ahora, de las palabras han pasado a los hechos.

Esta misma semana, los tres responsables de Infraestructuras de los tres territorios han suscrito una carta conjunta que han enviado al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que le exigen que dé la orden para iniciar los trámites administrativos preceptivos para conseguir la gratuidad de la AP-9 y la AP-66.

«Los tres Gobiernos (dos con presidentes del PP y uno del PSOE) compartimos la postura de que, conocidas las actuales circunstancias, es de interés general liberar el peaje de la AP-9 y la AP-66 instando al Ministerio de Transportes a que asuma jurídicamente el dictamen de la Comisión Europea y proceda a la eliminación de los mismos», recoge la misiva preparada por Galicia, Asturias y Castilla y León, garantizando además la total colaboración en el proceso «porque queremos ser aliados del Gobierno de España en la toma de una decisión que sabemos que es compleja, pero indudablemente beneficiosa y necesaria».

En este sentido, en la carta se recoge también la petición de acceder al contenido del expediente abierto por Bruselas a España, ya que ambas partes no han dado detalles escudándose en la confidencialidad. «Consideramos imprescindible poder disponer de toda la información y confiamos en que esta solicitud será atendida positivamente», concluyen los gobiernos autonómicos.

En su argumentación previa, los consejeros recuerdan que tanto la AP-9 como la AP-66 son «infraestructuras clave en la movilidad y actividad económica que no tienen alternativa libre de peajes equiparable en cuanto a prestaciones» y que, al pronunciarse la Comisión Europea sobre la ilegalidad cometida en el año 2000 al prorrogar las concesiones sin abrir un procedimiento de licitación, «la situación actual constituye un grave desequilibrio que condiciona la vida de miles de ciudadanos y sitúa a nuestras regiones en desventaja frente a otros territorios del Estado».

Además, recuerdan a Puente que en los últimos tiempos el Gobierno central ha tomado la decisión de liberar de peaje varias autopistas españolas, «por lo que el perjuicio se ha ido profundizando».

Abocado a la vía judicial

La posición del Gobierno central, sin embargo, está pasando por defender, señalando la culpabilidad del PP, la decisión tomada en aquel momento aludiendo al «interés general», al entender que abordar un rescate de las concesiones en estos momentos comprometería las arcas estatales. Todo pese a que Bruselas no tiene previsto ceder al entender que no existe debate alguno con la ilegalidad de la concesión, que en el caso debía haber vencido en 2023 y seguirá vigente hasta 2048.

Por tanto, fuentes conocedoras de los movimientos entre una parte y otra entienden que antes o después, la Comisión Europea dará el paso de trasladar el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), descartando de pleno archivar el caso aceptando las argumentaciones proporcionadas desde España.

Este nuevo escenario dilataría, no obstante, todavía varios años más la resolución final del caso de la AP-9 y la AP-66, que siguen la estela de lo que ya sucedió entre Bruselas e Italia con una autopista transalpina. El desenlace, por tanto, va para largo.