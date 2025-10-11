Cuatro letrados de Vigo ostentarán la dirección de los servicios comunes

El BOE publicó ayer los nombres de los cuatro letrados de la Administración de Justicia que pasarán a dirigir los servicios comunes de la oficina judicial del futuro Tribunal de Instancia de Vigo. Se trata de Juan José Yáñez Pena, Víctor Rodríguez Sendón, María del Carmen Adellac Pascual y Luis Diego Espino Hernández.