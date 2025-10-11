Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro letrados de Vigo ostentarán la dirección de los servicios comunes

El BOE publicó ayer los nombres de los cuatro letrados de la Administración de Justicia que pasarán a dirigir los servicios comunes de la oficina judicial del futuro Tribunal de Instancia de Vigo. Se trata de Juan José Yáñez Pena, Víctor Rodríguez Sendón, María del Carmen Adellac Pascual y Luis Diego Espino Hernández.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents