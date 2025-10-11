Un concierto por la salud mental
El Área Sanitaria se sumó ayer a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental con un concierto a cargo de Guillermo Castro & Félix Cebreiro, dentro de su gira hospitalaria «Música en Vena», en la Unidade de Saúde Mental Infanto-Xuvenil del hospital Álvaro Cunqueiro.
