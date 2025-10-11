El Concello de Vigo activa el desarrollo en A Seara para «coser» la zona

Suma y sigue. La entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha permitido pisar el acelerador en los despachos de la Gerencia de Urbanismo, que el martes prevé iniciar los procedimientos para desarrollar dos nuevos ámbitos que suman casi 125.000 metros cuadrados en A Seara y Oia, destinados prácticamente en su totalidad al uso residencial pero que también permitirán aumentar las dotaciones públicas y las zonas verdes y espacios libres.

Por su localización, destaca el inicio de la tramitación del denominado «SUNC-105 A Seara», con una superficie de 52.251 metros cuadradas comprendida entre las calles Tomás Alonso, Coruña y López Mora que supone una auténtica «isla» en la trama urbana que ahora, bajo un sistema de gestión de cooperación que permite al Concello guiar el desarrollo, busca «dar solución a un problema de falta de urbanización y continuidad urbana en pleno centro», destacan fuentes municipales.

En el ámbito, en el que conviven parcelas propiedad de Abanca, Sareb, una filial del fondo Blackstone y la mercantil Anca, se reserva un 85% del mismo para uso residencial y un 15% para terciario, contemplando la ficha del PXOM una altura máxima de ocho plantas para las edificaciones, con un 30% de las viviendas con algún tipo de protección. El PERI que se redactará como paso previo a cualquier intervención, debe tener en cuenta también la necesidad de destinar más de 10.000 metros cuadrados para zonas verdes, mientras que la mitad de esa superficie permitirá disponer de equipamiento y dotaciones públicas.

El otro ámbito que pasará por la reunión semanal del Consello de la Xerencia de Urbanismo se localiza en Oia, junto a la avenida Ricardo Mella, con una superficie total de 72.764 metros cuadrados en los que el 100% del suelo está contemplado para uso residencial, con edificaciones de hasta tres alturas. El «SUB-702a Oia-Ricardo Mella» se empezará a tramitar a instancias de los propietarios de las parcelas, entre los que se encuentran Tranvías Eléctricos de Vigo y Lagar de Rial, y prevé 13.514 metros cuadrados para equipamientos y más de 7.000 metros cuadrados de zonas verdes.

La ficha urbanística obliga a los promotores a integrar el corredor ecológico de la Regueira da Sobreira, el arbolado autóctono o realizar un estudio de tráfico para garantizar la movilidad en la zona, entre otras cuestiones.

Con el desbloqueo de estos dos ámbitos, son ya 14 los que han iniciado su tramitación al amparo del nuevo PXOM, suponiendo más de 875.000 metros cuadrados de superficie en su conjunto, añaden fuentes municipales.