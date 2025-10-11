Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG pide garantías para reabrir las pistas de atletismo en fecha

El BNG reclama «garantías» al Gobierno local de que las pistas de atletismo reabrirán el próximo 23 de octubre, fecha prevista para que terminen los trabajos de sustitución del tartán. La formación nacionalista alerta de falta de avances en las obras, que califica de «parches» que «no van a solucionar» las deficiencias de las instalaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents