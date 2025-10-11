El BNG pide garantías para reabrir las pistas de atletismo en fecha
El BNG reclama «garantías» al Gobierno local de que las pistas de atletismo reabrirán el próximo 23 de octubre, fecha prevista para que terminen los trabajos de sustitución del tartán. La formación nacionalista alerta de falta de avances en las obras, que califica de «parches» que «no van a solucionar» las deficiencias de las instalaciones.
- Davila 07/10/2025