Atribuyen homicidio imprudente al varón que golpeó a un vigués al salir de un concierto de Karol G

En 2024, la cantante colombiana Karol G arrancaba una gira de conciertos en Madrid que terminó el 24 de julio en el estadio Santiago Bernabéu. A esta última actuación acudió Juan Fernández González, un vigués de 41 años residente en la capital y empleado de una entidad bancaria. Al término del concierto, sobre la una de la madrugada, cuando se encontraba ya en los exteriores del recinto deportivo decidió llamar a su novia. Una videollamada habitual entre Juan y su pareja para contarle cómo había sido el evento y el ambiente que se respiraba. Pero todo se torció cuando una madre y sus hijas creyeron que estaban siendo grabadas por él. Le recriminaron e instaron, erróneamente a que dejase de grabarlas con el móvil.

Aunque el vigués les explicó de inmediato que no las estaba grabando a ellas y les pidió disculpas por el malentendido, se produjo una discusión en un momento de la cual otro joven que estaba allí y que al parecer nada tendría que ver con las mujeres —un joven de origen mallorquín de 33 años— le propinó un golpe en la cabeza, provocando que Juan, alta y de complexión fuerte, perdiese el equilibrio, se cayese contra la acera y se golpease violentamente el cráneo contra el suelo, hechos ocurridos concretamente en la confluencia de la calle del Padre Damián con la avenida de Alberto Alcócer.

Tras un año de investigación, en el que se practicó el volcado del teléfono móvil de la víctima para confirmar este relato de los hechos narrados en un primer momento por la familia de Juan Fernández, el Juzgado de Instrucción nº 54 de Madrid dictó un auto en el que da por concluida la investigación y atribuye a este mallorquín, un delito de homicidio por imprudencia. Descarta que se tratase de un accidente y aprecia indicios de criminalidad en los hechos que terminaron con la vida de este vigués. Tras este auto de procedimiento abreviado, que acerca el caso a juicio, el juzgado dio traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la petición de prisión o archivo de la causa.

Juan Fernández sufrió un traumatismo craneoencefálico severo. Falleció al día siguiente.