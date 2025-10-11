El arte de lo imposible

Un Nacho Samena de seis años jamás se habría imaginado que algún día viviría de la magia. En aquel entonces ese mundo misterioso le causaba más temor que fascinación. Como si de un hechizo se tratase, todo cambió el día que vio en directo al mago Rafa y al ilusionista René Lavand, aquel momento marcó el inicio de una transformación que lo llevaría a abrazar el arte del asombro como forma de vida. «Ahora paso 24 horas al día pensando en magia», admite el lucense. Lo que lo ha cautivado no han sido los trucos, sino la «conexión con el público». La música es otra de las disciplinas con la que puede disfrutar de la reacción de los espectadores. Su estilo se caracteriza por mezclar ambas facetas: la de pianista y la de mago, para ofrecer un show que no solo sorprenda, si no que suene.

Nacho Samena con 8 años realizando un truco de magia. / FdV

Nacho Samena se subirá al escenario del Teatro de Afundación para participar en el Galicia Ilusiona, el mayor evento de magia de la comunidad. La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, afirmó, este viernes en la presentación del evento, que el objetivo de esta iniciativa es convertir a Galicia en referente y epicentro de la magia a nivel mundial. Actuarán artistas internacionales multipremiados como el coreano Semei, referente de la magia elegante y depurada o el malabarista francés David Burlet . Entre los participantes, hay uno con el que a Nacho le hace especial ilusión compartir escena: el mago Murphy, que será el presentador de la Gala.

Conocido por su magia participativa y con toques de humor, Murphy se enamoró de esta disciplina a los 14 años. «Hay una generación de magos que empezamos gracias al Mundo mágico de Juan Tamariz», explica el profesional. Esta enciclopedia de ilusionismo se publicó en 1991 y abrió las puertas a un universo completamente desconocido a una gran cantidad de niños y niñas. Desde entonces, hasta ahora, con 36 años, Murphy no ha querido dedicarse a otra cosa que no fuese la magia

El ilusionismo no entiende de edades,ambos magos notan que, con los años, acude más público adulto a sus shows. Lo importante para que un truco sea bueno es que «te pille por sorpresa», así lo explica Murphy, «el espectador tiene que salir con la sensación de que has roto todas las leyes de la física». A él le gusta que su espectáculo emocione. Una de las obras que más ganas tiene de ver es la de la Compañía Mag Edgard, especialistas en grandes ilusiones, que llevará una actuación basada en la estética de Tim Burton. Si le preguntas por el secreto de sus trucos, Nacho cree que hay dos formas de vivir un espectáculo de magia: intentar descifrarlo o dejarse llevar por lo imposible, « la más interesante es la segunda», admite.

Se realizarán cinco funciones en Vigo durante este fin de semana, una más que en la edición pasada. Queda esperar a ver si en el público está el próximo Nacho Samena.