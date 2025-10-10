La Xunta tiene ya en obras 236 de los 1.600 pisos comprometidos en Navia

La Xunta reivindica su «aposta inmensa» por Vigo y, en particular, en materia de vivienda tras las sucesivas críticas del alcalde, Abel Caballero. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, se desplazó a la ciudad acompañada del director xeral de Instituto Galego de Vivenda e Solo, Heriberto García, para desgranar, presentados por la delegada territorial, Ana Ortiz, los distintos proyectos en marcha dependientes del Gobierno gallego, que ha comprometido una inversión hasta 2028 de 248 millones, de los cuales ya se han desbloqueado 134.

Navia, Ofimático y Ramón Nieto centran las intervenciones de vivienda de la Xunta en la presente legislatura. El ámbito más avanzado es el primero, donde hay ya 236 pisos en obras en el polígono 1, cuya urbanización ya finalizó este pasado verano, mientras que otros tres edificios que suman 73 viviendas se desbloquearán en octubre y noviembre, con otro inmueble de 43 pendiente de la redacción del proyecto. Se ha lanzado, además, un concurso para adjudicar parcelas a promotores y cooperativistas.

En Navia también se ha activado ya la urbanización del polígono 2 y se aproxima la licitación del edificio de pisos más grande de la zona, que tendrá 178 viviendas, mientras que también están previstos otra decena de inmuebles con 329 pisos y, además, 80 alojamientos compartidos y temporales para menores de 36 años «porque a aposta nosa pola mocidade tamén é total». Para una fase posterior se reserva la activación de un tercer polígono que completaría el «nuevo Navia».

«Son feitos e non palabras, estamos a facer moito e Vigo é a nosa gran aposta porque é onde máis demanda hai. O máis fermoso está por vir, que será empezar a entregar as vivendas á xente», concluyó Martínez Allegue. La previsión es que eso pueda suceder a finales del próximo año.

Muchos de los edificios proyectados incorporarán, ademástécnicas industrializadas, que permitirán acelerar distintas fases de la construcción dando respuesta así a las peticiones trasladadas por el sector de la construcción. «É máis eficiente porque nos din que falta man de obra e sobra burocracia», subrayó Allegue, garantizando que las viviendas serán igualmente de la máxima calidad.

Por otro lado, para responder a la demanda del sector de más suelo urbanizable, se está trabajando en el desarrollo de dos Planes de Interés Autonómico (PIA) en el Ofimático y Ramón Nieto, que contemplan 2.300 y 1.392 viviendas respectivamente, con el objetivo de poder arrancar las obras de urbanización en 2028.

El planeamiento que guiará la actuación en el Ofimático se encuentra en una fase más avanzada, ya que apenas restan unos días para concluir la exposición pública del documento que permitirá obtener el aval ambiental, mientras que la redacción del PIA de Ramón Nieto-Cantabria-Santa Cristina acaba de ser adjudicada a Proyfe.

«Non queremos un frenazo como pasou noutros momentos e seguimos ademais analizando outros ámbitos», indicó Heriberto García en su exposición, garantizando que todos los desarrollos urbanísticos se harán de manera sostenible e integrándonos en la trama urbana de la mano del Concello, a quien Allegue tendió la mano y pidió «colaboración».