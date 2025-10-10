Vigo reduce la espera para consultas a 2 meses y a 3 en primeros diagnósticos

Los tiempos de espera en el área sanitaria de Vigo mejoran con respecto al mismo periodo de hace un año, a nivel general; si bien hay son varias las lecturas que sí obligan a reforzar determinados servicios o unidades por el incremento más que notable en las esperas para dichas pruebas. A nivel global, los pacientes de Vigo esperan una media de 50 días, menos de dos meses, para una consulta con los especialistas —por ejemplo, ginecología, psicología, oftalmología, etc.—. Los datos facilitados por el Sergas relativos al primer semestre de 2025 muestran una mejoría con respecto a las cifras en el mismo periodo de 2024, cuando por entonces se contabilizan los días de espera en casi 60. Destaca el descenso en Psiquiatría, que aunque cuenta con una espera de 93 días para un primer diagnóstico, se ha reducido de los 111 que se registraron un año atrás. En Obstetricia, por ejemplo, el tiempo de espera no pasa de una semana.

Lo mismo ocurre con las pruebas diagnósticas, que también experimentaron un descenso en el tiempo medio de espera. En este punto hay que destacar, por la contra y frente a esta tendencia positiva, el incremento en la demora para una prueba de resonancia magnética, que actualmente se sitúa —siempre según los datos del Sergas— en 120 días, es decir, prácticamente cuatro meses, la más alta de los hospitales referentes de Galicia, el de A Coruña y Santiago. El volumen total de pruebas pendientes supera las 23.000, con una distribución mayoritaria en los tramos de 0 a 6 meses, demostrando, explica el Sergas, que la planificación y organización de los recursos «permiten reducir las esperas sin comprometer la calidad diagnóstica.»

También llamativa, en plena huelga indefinida de los radiólogos de urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro por sobrecarga de trabajo, el incremento en los tiempos de espera para un TAC, que pasó en Vigo de 50 días en el primer semestre de 2024 a los actuales 62.

Cirugías

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, los tiempos de espera permanecen inalterables: de 69,2 jornadas en 2024 a 70,6 en estos primeros seis meses de 2025, de media. Y es que es muy importante precisar lo de «de media», porque sí es cierto que hay determinados servicios que destacan precisamente por su demora. Ahí encontramos las cirugías de Traumatología, cuyos tiempos de espera se disparan a los 88 días, prácticamente tres meses. Otorrinolaringología también tiene una de las cifras de espera más altas con 78 días para entrar en quirófano. Por la contra, encontramos a los servicios de Cirugía Cardíaca, que mantiene una demora media de 21,5 días; Torácica con 22,4 días y Maxilofacial en poco menos de un mes pueden ya programar una intención quirúrgica.

El gerente del área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, destacó que «estos resultados evidencian el esfuerzo y la implicación de los profesionales por mejorar la accesibilidad de los pacientes y mantener la actividad asistencial a un nivel muy elevado». Añadió Puente que «seguimos avanzando hacia un sistema más ágil y eficaz, garantizando la atención prioritaria a quien más lo precisa y reduciendo progresivamente los tiempos de espera en las consultas y pruebas».

Ninguna operación se acerca al medio año de espera

Tal y como se recogen en los datos del Sergas, ninguno de los servicios del Hospital Álvaro Cunqueiro cuenta con un tiempo de intervención superior al año. El peor situado es Traumología, pero aún así no llega a los 3 meses de demora. Le sigue Otorrino con 78 días y Cirugía Plástica con 77 días. En el resto de Galicia, el tiempo de espera para estas intervenciones se disparan: Otorrino en Santiago se programa en 138 días, casi el doble de Vigo, mientras Traumatología se va a más de 100 días de espera en el área sanitaria de A Coruña.

Ecografías de mama, menos de dos semanas; las vasculares se van a 3 meses

Si bien es cierto que los tiempos de espera para una primera prueba diagnóstica ronda los dos meses, es importante explicar que dependiendo del tiempo de prueba, los tiempos varían mucho. Llama especialmente la atención en el tema de las ecografías. Mientras que para realizar una ecografía de mama la espera no excede de las dos semanas, las de vascular superan casi los tres meses. En cuanto a medicina nuclear, la prueba que requiere de un mayor tiempo de espera por parte del paciente son las pruebas PET, con prácticamente dos meses de demora. Las endoscopias sí requieren una lectura aparte. Y es que las de Otorrinolaringología está cerca de superar el año con 303 días de demora, seguido de estudios alergológicos que tardan casi cuatro meses.