Los radiólogos afrontan su cuarta jornada de huelga por la sobrecarga

e.v.

Los radiólogos del servicio de urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro secundaron ayer su cuarto día de huelga indefinida a consecuencia de la sobrecarga de trabajo en los últimos años y el nulo refuerzo por parte de la Gerencia del área.

Si en los últimos días se han visto obligados a suspender en torno al centenar de pruebas por este paro, ayer, la propia gerencia del área sanitaria de Vigo, a través de un comunicado, que el servicio de Radiología del Cunqueiro es uno de los «más avanzados de Galicia», afirmando, a diferencia de la información ofrecida por el propio personal que son «5 radiólogos por guardia» y achaca que es la «falta de profesionales disponibles» lo que no permite reforzar el equipo de Vigo.

A mayores, desde Sanidade explican que «la dirección del área sanitaria de Vigo es plenamente consciente de la actual situación del servicio y de sus profesionales, y realizó un análisis detallado de la situación, estudiando los días y las franjas de mayor actividad». Con todo, los radiólogos explican que desde la Gerencia no han recibido, por el momento, ninguna comunicación o intento de negociación que ponga fin a la huelga, que lleva ya cuatro jornadas.

