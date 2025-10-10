Del árbol a la locomotora: arranca la venta de castañas asadas en Vigo

Pese a que la ropa de verano todavía no se ha guardado y que las elevadas temperaturas no lo pidan todavía, uno de los frutos por excelencia del otoño ha comenzado a llegar puntual a su cita en las calles de Vigo con la apertua de los primeros puestos de venta ambulante de castañas asadas.

El Concello ha concedido este año un total de 12 liciencias para asar y comercializar los populares conos de castañas en varios puntos de Vigo. Varios abrirán ya. Otros, en los próximos días.

Este tipo de puestos, normalmente con forma de locomotora de tren, estarán disponibles hasta finales de diciembre.

Todos los puestos de castañas asadas en Vigo

Los 12 puestos de venta ambulante de castañas de Vigo se ubicarán en las siguientes direcciones: