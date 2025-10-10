Del árbol a la locomotora: arranca la venta de castañas asadas en Vigo
Mapa de los 12 puestos a los que el Concello ha concedido licencia en 2025
Vigo
Pese a que la ropa de verano todavía no se ha guardado y que las elevadas temperaturas no lo pidan todavía, uno de los frutos por excelencia del otoño ha comenzado a llegar puntual a su cita en las calles de Vigo con la apertua de los primeros puestos de venta ambulante de castañas asadas.
El Concello ha concedido este año un total de 12 liciencias para asar y comercializar los populares conos de castañas en varios puntos de Vigo. Varios abrirán ya. Otros, en los próximos días.
Este tipo de puestos, normalmente con forma de locomotora de tren, estarán disponibles hasta finales de diciembre.
Todos los puestos de castañas asadas en Vigo
Los 12 puestos de venta ambulante de castañas de Vigo se ubicarán en las siguientes direcciones:
- Praza do Emigante (Praza América): del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
- Avenida de Castrelos, 212 (Pereiró): del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
- Rúa Cambados (Rotonda Coia): del 20 de octubre al 31 de dicembre de 2025.
- Sanjurjo Badía esquina con Enrique Lorenzo: del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2025.
- Alameda de Bouzas (Praza Suárez Llanos): del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
- Avenida de Florida, 41 (Mercado Travesas): del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
- Rúa Manuel Núñez (Farola de Urzaiz): del 11 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
- Praza de España: del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
- Rúa Urzaiz, 130 (esquina Gregorino Espino): del 11 de octubre al 30 de diciembre de 2025.
- Rúa Urzáiz, 190 (O Calvario): del 11 de octubre al 20 de diciembre de 2025.
- Rúa Teixugueiras, 21 (Navia): del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2025.
- Praza da Estación: del 12 de octubre al 8 de diciembre de 2025.
