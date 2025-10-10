El Puerto ‘envuelve’ Fribesa con una malla para evitar la caída de cascotes

La única nave sin uso que el Puerto tiene en Beiramar, el antiguo Frigoríficos del Berbés (Fribesa), será «envuelta» en las próximas horas con una malla de obra para evitar la caída de cascotes a la calle. La Autoridad Portuaria ha reforzado la seguridad en la instalación, abandonada desde hace más de una década en la que ha sufrido varios incendios y okupaciones, a la espera de que cristalice algún nuevo proyecto que, como ha recalcado el presidente de Praza da Estrela, Carlos Botana, deberá tener un uso vinculado al mar.

Dos obreros apuraban ayer la instalación de esta red tras encintar las grietas más preocupantes de la nave. La inversión en estas tareas de seguridad, que incluyen la instalación de una marquesina en el perímetro del inmueble, alcanzan los 181.000 euros.

Uno de los obreros trabajando sobre la fachada trasera de la ruinosa nave. / Marta G. Brea

A la antigua nave de Fribesa le han salido muchos pretendientes en los últimos años, pero ninguno la ha revivido. Sufrió dos grandes incendios, en 2011 y 2013, que significaron el fin de la actividad de la planta. Desde entonces, está abandonada. La cadena Lidl fue la primera interesada para abrir un súper. Al final, trasladó su proyecto a Jacinto Benavente. En 2019, Emenasa y el grupo Comercial Pernas compitieron para hacerse con los 3.330 m2 de la parcela. El Puerto falló a favor de la firma de García Costas. Finalmente, y pese a varias prórrogas, Emenasa renunció a principios de 2022 a la concesión, que volvió a salir a concurso ese año. El Centro Loxístico Porto de Vigo asumió la concesión más tarde para construir un polo de servicios de almacenamiento a base de CO2, pero también renunció.

El último proyecto frustrado fue la solicitud de Zona Franca de comprar el inmueble para ubicar allí el futuro hub audiovisual, pero la exigencia del Puerto de que tenga que ser algo vinculado al mar acabó por enterrar esa opción.