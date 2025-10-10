Primeros recursos judiciales contra el PXOM de Vigo

El Concello ha recibido ya los primeros recursos judiciales contra la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, atendiendo las cuatro reclamaciones presentadas por sendos particulares, ha solicitado al Concello la remisión del expediente administrativo para analizar la cuestión.

El Boletín Oficial de la Provincia recoge hoy la publicación de los edictos en los que el Concello da cuenta de los recursos judiciales.

{HABRÁ AMPLIACIÓN}