El PP aqueja falta de personal en las oficinas tributarias

El PP de Vigo alertó de que la ventanilla de tributos del Concello tiene que cerrar dos días a la semana por falta de personal. Solo hay una funcionaria, por lo que se generan retrasos en las Ofertas Públicas de Empleo. Recuerdan que hay 280 plazas vacantes que conlleva tediosas listas de espera.

