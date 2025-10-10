El PP aqueja falta de personal en las oficinas tributarias
El PP de Vigo alertó de que la ventanilla de tributos del Concello tiene que cerrar dos días a la semana por falta de personal. Solo hay una funcionaria, por lo que se generan retrasos en las Ofertas Públicas de Empleo. Recuerdan que hay 280 plazas vacantes que conlleva tediosas listas de espera.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- Davila 07/10/2025
- El centro comercial Recaré cambiará la A-55: nuevos accesos y otro puente