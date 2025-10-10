Morir en 2025: funerales ‘online’ o urnas de arena para arrojar al mar

Los entierros ya no son lo que eran, pues se adaptaron a los nuevos tiempos y necesidades. Los nichos vacíos están en augeporque ahora se opta por la incineración. De hecho, desde algunas funerarias de la ciudad señalan que ya son el 70% de los casos, o bien por creencias y comodidad, o bien porque es algo más económico. Pero, la forma de dar sepultura no es lo único que cambió. También lo hizo la manera en la que se puede asistir a la despedida. Ya es posible estar presente por streaming o pedir la grabación para verlo en diferido.

Este servicio, habitual en otras comunidades, está poco a poco iniciándose en Vigo. Desde la funeraria Emorvisa señalan que, aunque son minoría, tienen ya peticiones: «Son sobre todo familias que tienen miembros fuera y que no pueden asistir», comentan.

En la funeraria San Mauro también constatan este cambio: «Aunque no está muy demandado, se puede ofrecer dependiendo de la sala. Ya hay algunas ceremonias online o personas que piden el recuerdo en un USB», explica.

Además de pasarse al formato online, el sector apuesta cada vez más por el medio ambiente. Es donde se encuentran las principales innovaciones. Surgen ataúdes con materiales sostenibles o incluso con la semilla de un árbol incorporada. «Son urnas con una cápsula para ello. Al ser biodegradable puede germinar y nacer una planta, aunque puede ser difícil que nazca», dicen de San Mauro.

Por otra parte, aunque la práctica de tirar las cenizas al mar estaba prohibida, hace un lustro se volvió a permitir. Pero no en cualquier lugar. Hay que solicitar un permiso especial, la urna debe ser biodegradable, elegir un punto alejado de las zonas de baño y de hábitats protegidos (como pueden ser las Cíes). De lo contrario, puede considerarse un delito ambiental.

En esta tesitura, en la que se abrieron las opciones legales, la empresa «Hacia el mar» comenzó a ofrecer trayectos en barco para las familias que quieran depositar de esta forma las cenizas. Manejan unas coordenadas concretas en las que pueden hacerlo sin problema.

La opción más económica parte de 575 euros e incluye una travesía de una hora en una embarcación de 13 metros de eslora para un máximo de seis personas. De ahí en adelante: hay tarifas para más de 11 personas, entre las que puede haber un párroco e incluso pedir un cátering a bordo.

Durante el trayecto, sus seres queridos dicen unas palabras (en su honor) y se ponen algunas de las canciones favoritas del fallecido. Al llegar al punto adecuado, se dispensan las cenizas.

Las urnas son biodegradables, un requisito obligatorio para estas prácticas. Por ejemplo, existen algunas de arena que se integran con el fondo. En este momento, la empresa está también trabajando en un proyecto para vender vasijas con materiales procedentes del mar que incluso son positivos para el medio.

Este servicio está disponible en Vigo, Sanxenxo, Ferrol y A Coruña. Aunque comenzaron hace poco, el negocio está cada vez más solicitado.