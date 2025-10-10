La viguesa Flor Baena, hermana del último fusilado por el franquismo, se suma a la campaña de AI contra la pena de muerte en Irán

Flor Baena, hermana de Xosé Humberto Baena, el último fusilado del franquismo, ha sumado su voz y su imagen este viernes, día internacional contra la pena de muerte, a la denuncia que hace Amnistía Internacional de la pena capital en Irán.

En el vídeo, Flor Baena explica que su hermano fue fusilado hace ahora 50 años acusado de un crimen que no había cometido, tras un juicio injusto, y apoya la campaña de Amnistía Internacional para tratar de impedir que miles de personas sean ejecutadas en Irán tras ser condenadas a muerte en juicios sin garantías por delitos relacionados con drogas o por cargos muy amplios y vagos.

El pasado verano se declaró nula la condena a muerte de Baena, que la comisionada para la conmemoración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán, ha considerado en declaraciones a EFE «el caso más sangrante» de los cinco últimos fusilados por el franquismo ya que no había «ni una sola prueba que le imputase».

«Desde las protestas Mujer, Vida, Libertad de 2022, las autoridades iraníes utilizaron la pena de muerte como instrumento de opresión, y en lo que va de 2025 ejecutaron a más de 800 personas», ha dicho Isabel Flores, portavoz de Amnistía Internacional Vigo, quien ha declarado que «la pena de muerte, abolida en la práctica o en la ley en 145 países del mundo, viola el derecho a la vida y a no ser objeto de torturas y no tiene efecto disuasorio».

En su último informe anual sobre pena de muerte, Amnistía Internacional documentó más de 1.500 ejecuciones en 15 países en 2024, sin contar los miles que se cree que tuvieron lugar en China, Vietnam y Corea del Norte, donde los datos siguen siendo secreto de Estado.

Esta cifra supone un aumento del 32% respecto a las 1.153 ejecuciones inscritas en 2023.

El 91% de las ejecuciones conocidas se produjeron en Oriente Medio, principalmente en Arabia Saudí, Irán e Irak.

Se impusieron por lo menos 2.087 condenas a muerte en 46 países, una cifra inferior a la de 2023, aunque el número total de personas condenadas a muerte en el mundo aumentó a 28.085.