Érguete cumple 40 años

La lucha de las madres fue el eje central de la Gala. Como homenaje, el juez Baltasar Garzón y la escritora Silvia Penas entregaron unas figuras conmemorativas a las protagonistas de la noche. También hubo un emotivo recuerdo para aquellas que ya no están El evento, presentado por Arantxa Treus, contó con la participación de Xosé. A. Touriñán y Carlos Blanco y reunió a numerosas autoridades: el subdelegado del Gobierno Abel Losada, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, el presidente de UNAD, Luciano Poyato y el alcalde Abel Caballero. Fillas de Casandra y A banda da Loba amenizaron el acto.