La desigualdad entre barrios de Vigo se agranda al crecer más de un 9% la brecha de ingresos

Como en todas las grandes ciudades, Vigo ofrece en el interior de su término municipal importantes diferencias entre sus vecinos y barrios y una de ellas es la capacidad económica, tal y como acaba de dejar negro sobre blanco la versión más reciente de la estadística de los declarantes del Impuesto de Rentas de las Personas Físicas (IRPF) por códigos postales, reflejando que la brecha entre las zonas con mayor y menor poder adquisitivo se ha disparado más de un 9% en apenas diez años.

Así, aunque los ingresos de los contribuyentes han aumentado en todos los barrios y parroquias de Vigo, el ritmo al que lo han hecho no ha sido igual en todo el territorio. La renta media bruta más elevada de la ciudad se encuentra en las zonas con el código postal 36201, que incluye el centro y Areal, donde los ingresos medios se situaron al cierre de 2023 en 43.925 euros, casi un 30% más que una década atrás. La cifra contrasta con la que se registra en el ámbito con los códigos postales 36207 y 36216 que abarcan todo el barrio de Teis con una renta bruta de alrededor de 25.400 euros, representando un 73,5% menos que en el centro.

Mientras, según los datos recopilados por la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio de 2013, la brecha existente en aquel momento entre el corazón de la urbe y la zona más humilde (en aquel momento Valadares) se situaba en el 67,2%, por lo que la grieta se ha agrandado.

Nueve por encima

En esta línea, apenas nueve de los 23 distritos en los que se divide el municipio están por encima de la renta media bruta del conjunto de vigo (30.888 euros), situándose por detrás de la zona centro dos ámbitos pegados al mar como son Oia y Canido, ambos por encima de los 40.000 euros de renta media, destacando especialmente el crecimiento de Canido desde 2013, con una evolución del 42%. Entre 38.000 y 30.000 se sitúan los distritos de O Castro-Casablanca (37.795 euros), el entorno de Travesas y Plaza de Independencia (34,271), el Casco Vello (33.024), Bouzas (32.894), Alcabre-Navia (32.718) y San Xosé Obreiro-Salgueira y parte del barrio de O Calvario (31.755).

A la cola del ranking municipal de riqueza, además de Teis, se encuentran varios núcleos del perímetro rural como Cabral, Lavadores, Candeán o Beade.

Claves

Entre los aspectos que marcan la diferencia en el nivel de renta de los contribuyentes vigueses está el peso que tienen en las declaraciones las rentas procedentes del trabajo y del capital mobiliario. Así, los barrios con menos poder adquisitivo destacan por depender en mayor medida de los ingresos procedentes de sus puestos de trabajo, sobresaliendo el caso de Coia, donde el peso de las rentas laborales supone un 87,3% de los ingresos totales declarados, un porcentaje que contrasta con el la parroquia de Oia, que marca el suelo en este apartado al fijarlo en un 70,4%, cuatro puntos menos que el registrado en la zona centro de la ciudad.

Tomando como referencia el conjunto del término municipal, el peso de las rentas del trabajo queda fijado en casi el 82%, refleja la Agencia Tributaria.

Por tramos de ingresos, de las 164.254 declaraciones presentadas por los vigueses, más del 5% reconocían una renta anual por encima de los 60.000 euros, un porcentaje que en el caso de aquellos vecinos de la zona centro prácticamente se triplica, ya que casi el 14% de los documentos presentados tenían unos ingresos por encima de esa cantidad, bajando por ejemplo al 2% en la parroquia de Valadares.

Mientras, prácticamente una de cada cuatro declaraciones (un 23%) de IRPF presentadas en Vigo declaraban ingresos anuales por debajo de los 6.000 euros. El porcentaje es similar al de aquellas formalizadas con una renta bruta de entre 30.000 y 60.000 euros.

Más en A Coruña

Aunque en Vigo la desigualdad es notable, no llega a los niveles que alcanza A Coruña, donde está el barrio con mayor renta media de las ciudades gallegas de más de 100.000 habitantes (las que desglosa la estadística de la Agencia Tributaria) al promediar las declaraciones presentadas en la zona de Juan Flórez-San Pablo unos ingresos de 66.774 euros, dos veces y medio más que el área más humilde de la localidad herculina. La renta media también es superior a la del centro de Vigo en los distritos Ciudad Vieja-Centro (53.354 euros), Ensanche (48.092) y Falperra-Santa Lucía-Paseo de los Puentes-Santa Margarita (46.268).

No hay comparación posible, sin embargo, con el barrio más rico de España, en Alcobendas (Madrid). Allí, en la Moraleja, la renta media alcanza los 196.429 euros.