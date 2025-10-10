El «Celebrity Apex» regresa a Vigo con 3.000 cruceristas

Cuatro días después de su última visita al puerto de Vigo, este viernes regresó el mega crucero de bandera maltesa Celebrity Apex, en su quinto atraque de la temporada de los seis que tiene previstos.

El buque llegó a Vigo como primer puerto de escala de un crucero a Madeira y Canarias de once noches de duración, en el que al regreso a Southampton también pasa por Lisboa y Leixoes.

El Celebrity Apex luce los colores de la naviera estadounidense de origen griego Celebrity Cruises (cuya flota la integran 14 buques), que está englobada en el grupo Royal Caribbean como marca premium. De construcción francesa, el vistoso crucero en el que pueden viajar 2.910 personas desplaza 129.500 toneladas brutas y mide 306 metros de eslora por 39 de manga.

Fue estrenado en 2020 y amadrinado por Reshma Saujani, abogada y funcionaria pública estadounidense de origen hindú, fundadora del movimiento internacional sin ánimo de lucro “Girls Who Code”, que busca apoyar y aumentar el número de mujeres en el campo de la informática para reducir la brecha de género en el empleo de ese ámbito.