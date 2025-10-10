Caballero propone un tren de Cercanías a 150 km/h a Ourense por la reformada línea del Miño

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, reaccióno este jueves a la noticia avanzada por FARO de que Adif está ofreciendo la reforma de la línea del Miño a distintos operadores ferroviarios que competirán contra Renfe. La vía, que se adaptará al Corredor Atlántico, permitiría reducir el tiempo de viaje respecto al rodeo por Santiago.

Caballero recordó que la variante de Cerdedo que permitiría evitarlo ya cuenta una hoja de ruta fijada entre Ministerio de Transportes y Concello desde febrero. «La están cumpliendo religiosamente de forma impecable, de hecho, incluso se adelantan un poco», presumía ante el avance en su tramitación.

Caballero recordó que estará destinado a mercancías pero abrió la puerta a que se extendiera con un servicio de Cercanías. «Tiene que tener velocidades que permitan los 150 kilómetros por hora como velocidad promedio, que está muy lejos de la Alta Velocidad, pero se puede hacer» añadía. Esto permitiría llevar este servicio hasta O Porriño, Salvaterra, Ribadavia o la propia ciudad termal en un servicio «más eficiente». «Lo voy a hablar con el ministro, sería muy bueno y no es un coste que no se pueda asumir», añadió.

Teniendo en cuenta las obras previstas en el propio corredor y la construcción de la Salida Sur desde Urzáiz, el tiempo de viaje podría quedar en unos 45 minutos hasta la estación de Ourense-Empalme. Actualmente, el rodeo por Santiago emplea un mínimo de 86 minutos con una sola parada.

El texto de Adif

Adif ha informado a las compañías ferroviarias que el recorrido entre la estación de Vigo-Guixar, Redondela, Guillarei y Ourense estará electrificado a 25kV, mismo voltaje que las principales líneas de Alta Velocidad de España. En el tronco central de la decimonónica vía el Ministerio de Transportes ofreció en dos ocasiones una reforma más ambiciosa que la prevista (de 219 a 580 millones de euros) si el Concello de Vigo renunciaba a la variante de Cerdedo, a la cual aún le quedan unos 15 años entre trámites y obras. Esta opción fue descartada, aunque parece que desde el gestor no renuncian definitivamente a ella.