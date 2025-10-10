BNG insta a la Xunta a arreglar las obras del CIFP Manuel Antonio
El BNG exigió a la Xunta soluciones urgentes ante el «desastre» de las obras en el CIFP Manuel Antonio, que llegaron a provocar la suspensión de las clases. Xabier P. Igrexas incidió en que se trata de un «castigo a la enseñanza pública» y reclamó medidas para garantizar seguridad y normalidad en el centro lo antes posible.
