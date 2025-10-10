Adiós a un clásico de Samil: Vigo rechaza prorrogar la concesión de la cafetería Di San Remo

El negocio de hostelería más emblemático de la playa de Samil que queda todavía en pie tras la demolición de otros como As Dornas, el Camaleón o el Jonathan (derruido y reconvertido este último en el Marina Cíes), dice también adiós. La junta de gobierno de Vigo ha aprobado el informe de la Concejalía de Patrimonio en el que se rechaza la prórroga de la concesión del mítico Di San Remo –que expira en noviembre tras 40 años de explotación– y cuya ampliación había sido solicitada por Hostelería Samil Playa S.L.U.

La actual concesionaria había solicitado a principios del mes de agosto una prórroga de 10 años alegando que en el pliego inicial, de noviembre de 1985, no se establecían 40 años como plazo máximos e interpretaba que se podía ampliar hasta los 50.

La Concejalía de Patrimonio, sin embargo, argumenta su negativa a ampliar el contrato alegando que precisamente el citado pliego no preveía prórroga alguna. «En consecuencia, dicho plazo de 40 años tiene carácter máximo de duración», se remarca en el informe municipal.

La empresa solicitó también que de no atenderse a la petición de prorrogar la concesión otros 10 años, se le ampliara el plazo de explotación hasta el 13 de noviembre de 2031 en base al Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Pero el informe de la Concejalía de Patrimonio al que ha tenido acceso este periódico tampoco aprueba esta ampliación al considerar que es extemporánea y que, además, no concurren las condiciones exigidas por la ley para reconocer el derecho del concesionario a objeto una compensación.