Un accidente entre un autobús y un coche en pleno puente de Rande causa retenciones kilométricas

Un accidente entre un autobús y un turismo en el puente de Rande ha generado a primera hora de esta tarde retenciones de tráfico kilométricas en la AP-9.

La colisión ocurrió sobre las 15.40 horas de este viernes en dirección a Pontevedra, concretamente en el kilómetro 147,7, en el nuevo carril que da acceso al Corredor do Morrazo. Las retenciones llegaron a superar los 3 kilómetros, aunque unos 45 minutos después del percance se fue normalizando paulatinamente el tráfico.

La entrada al puente, sobre las 16.15 horas. / DGT

Fue el ocupante del autocar quien contactó con el 112 para alertar de lo sucedido. En principio, no se han registrado heridos, según han informado a FARO fuentes oficiales.