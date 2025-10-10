Un accidente entre un autobús y un coche en pleno puente de Rande causa retenciones kilométricas
Ocurrió a las 15.40 horas en dirección a Pontevedra y se ha tenido que cortar uno de los carriles, el que lleva al Corredor do Morrazo
Un accidente entre un autobús y un turismo en el puente de Rande ha generado a primera hora de esta tarde retenciones de tráfico kilométricas en la AP-9.
La colisión ocurrió sobre las 15.40 horas de este viernes en dirección a Pontevedra, concretamente en el kilómetro 147,7, en el nuevo carril que da acceso al Corredor do Morrazo. Las retenciones llegaron a superar los 3 kilómetros, aunque unos 45 minutos después del percance se fue normalizando paulatinamente el tráfico.
Fue el ocupante del autocar quien contactó con el 112 para alertar de lo sucedido. En principio, no se han registrado heridos, según han informado a FARO fuentes oficiales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Diez detenidos, uno en Vigo, en macrooperación internacional contra el fraude alimentario
- Galicia se queda sin plazas del Imserso para viajes sin transporte antes de arrancar la venta
- United Airlines conectará Galicia con Nueva York en vuelo directo
- El pulpo que «invade» Inglaterra se recupera en Galicia
- Stellantis aleja de Vigo la producción de componentes para la furgoneta K9 «low-cost»
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra'
- Davila 07/10/2025
- El centro comercial Recaré cambiará la A-55: nuevos accesos y otro puente