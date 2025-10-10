Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente entre un autobús y un coche en pleno puente de Rande causa retenciones kilométricas

Ocurrió a las 15.40 horas en dirección a Pontevedra y se ha tenido que cortar uno de los carriles, el que lleva al Corredor do Morrazo

Retenciones en el puente de Rande tras el accidente.

Retenciones en el puente de Rande tras el accidente. / DGT

Edgar Melchor

Un accidente entre un autobús y un turismo en el puente de Rande ha generado a primera hora de esta tarde retenciones de tráfico kilométricas en la AP-9.

La colisión ocurrió sobre las 15.40 horas de este viernes en dirección a Pontevedra, concretamente en el kilómetro 147,7, en el nuevo carril que da acceso al Corredor do Morrazo. Las retenciones llegaron a superar los 3 kilómetros, aunque unos 45 minutos después del percance se fue normalizando paulatinamente el tráfico.

La entrada al puente, sobre las 16.15 horas.

La entrada al puente, sobre las 16.15 horas. / DGT

Fue el ocupante del autocar quien contactó con el 112 para alertar de lo sucedido. En principio, no se han registrado heridos, según han informado a FARO fuentes oficiales.

