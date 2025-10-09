La Xunta garantiza el abastecimiento, «incluso sin que lloviese hasta enero»

La Xunta insiste en que el abastecimiento de agua a Vigo desde la presa de Eiras, al 53% de ocupación, no está en riesgo y que el volumen de agua embalsada garantiza, con el consumo actual, que no habría problemas, incluso «aunque no lloviese» hasta enero, según la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez.

«Los datos nos dicen que, con el consumo actual, Vigo no tendría problema, aunque no lloviese hasta enero, aunque eso no quiere decir que no se sigan haciendo estudios y que no se tengan que tomar medidas por parte del Concello.

El martes, el alcalde, Abel Caballero, exigía la reducción del caudal ecológico de Eiras (cantidad mínima de agua que se alivia desde el embalse para garantizar la vida de especies acuáticas y la fauna río abajo) y acusaba a la Xunta de querer dejar a Vigo «sin agua».

Ante esas declaraciones, Ángeles Vázquez señaló que, «como humano», el alcalde «tiene derecho a equivocarse», y añadió que si sus manifestaciones fueron «intencionadas», «entonces sí que ya tendríamos un problema».

Al respecto, comentó que cuando Augas de Galicia decreta la situación de prealerta por escasez de agua (situación decretada para Vigo), «tiene que garantizar, por un lado, el consumo humano, que es principal y primordial, pero también tiene que garantizar que haya agua para que no tenga problemas la fauna acuática».

La conselleira ha recordado que Eiras tenía un caudal ecológico de 0,8 m3/seg y se redujo a 0,5 m3/seg. «Y no hay necesidad, ahora mismo, de poner en riesgo la fauna acuática, porque aún tenemos reservas suficientes», ha añadido, al tiempo que también ha matizado que ni a la Xunta ni a Augas de Galicia «se les ocurriría subir el caudal ecológico».